‘Vacina Mata’ e ‘Lula Ladrão’: restaurantes têm nomes alterados no iFood

Quem decidiu pedir o jantar desta terça-feira (2) no iFood se surpreendeu com os nomes de restaurantes exibidos no aplicativo. A plataforma de entrega de comida passou a exibir frases como “Vacina Mata”, “Bolsonaro 2022”, “Lula Ladrão” e “Petista Comunista” no lugar dos estabelecimentos.

Na internet, usuários de todo o Brasil comentaram sobre a invasão à plataforma e também sobre a autoria do ataque.

Cara, ao que tudo indica hackearam o iFood...



Tem um monte de restaurante com nomes tipo "LULA LADRÃO", "VACINA MATA", etc



Curtição do feriado de alguém da equipe de segurança do iFood acabou de acabar ???? pic.twitter.com/PYDoG6hSiw — Pedro Fracassi (@plfracassi_) November 3, 2021

Publicações no Twitter indicam que a modificação dos nomes aconteceu para usuários de diversas partes do país, como Salvador, Florianópolis, Natal, entre inúmeras outras cidades. Até o momento, não há indicações do que possa ter causado as alterações.

"O iFood sendo hackeado já fui tirar meu cartão que estava salvo lá", comentou um usuário. "Qual a graça de hackear o iFood e não dar comida e cupom de graça pra nós? Vamos fazer o trabalho direito aí hackers", brincou outro.

Recentemente, o iFood cancelou o patrocínio do Flow Podcast após um dos apresentadores ter defendido direito à liberdade para expressar declarações racistas ou homofóbicas.

Procurado pelo CORREIO, o IFood não retornou o contato até o momento de publicação desta matéria.