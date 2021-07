Vacinação contra a gripe é aberta para o público geral em Salvador; veja locais

A campanha de vacinação contra a gripe está aberta para toda população de Salvador acima de 6 meses de idade a partir desta segunda-feira (5), informou a Secretaria de Saúde (SMS). É possível se vacinar em qualquer um dos 107 pontos de imunização, além do drive no Shopping Barra, de segunda a sexta, das 8h às 16h, exceto feriados.

Veja aqui os postos de vacinação

A abertura acontece por orientação do Ministério da Saúde depois que a campanha teve baixa adesão de vacinação em todo país. Em Salvador, foram vacinados até agora pouco mais de 316 mil pessoas, cerca de 32% do público eletivo até então.

A subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos, destacou a importância da imunização contra influenza para evitar uma sobrecarga ainda maior do sistema de saúde. “Apesar do imunobiológico utilizado contra a gripe não ter nenhuma relação com o novo coronavírus, ambas as patologias apresentam sintomas semelhantes e as complicações causadas em decorrência das doenças inspiram praticamente os mesmos cuidados. O objetivo da estratégia é reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da gripe. A vacinação também é de suma importância nesse momento para reduzir os impactos dos serviços de saúde em tempos de pandemia de covid-19”, explicou Doiane.

É preciso respeitar um intervalo de 14 dias, caso a pessoa se vacine contra covid-19. Depois disso, já é possível tomar o outro imunizante normalmente.