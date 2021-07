Vacinação contra a gripe é retomada nesta terça (19); veja onde tomar

Nesta terça-feira (20), Salvador retomará a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza). A imunização ficou suspensa durante toda a segunda-feira (19).

O imunizante é ofertado em 107 pontos de imunização, além do drive-thru do Shopping Barra, que é exclusivo para pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e idosos com 60 anos ou mais, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.

A vacina está disponível para todas as pessoas acima de seis meses de idade.

Vacinação contra a gripe e contra covid-19: quando devo fazer?

Para o infectologista Claudilson Bastos, a vacinação contra influenza deve ser realizada mesmo durante a pandemia, assim como as demais vacinas. “É essencial cuidarmos da saúde em um momento de crise sanitária e a vacina contra a gripe comum é a melhor forma de se proteger. Havendo mais pessoas imunizadas contra a influenza, podemos reduzir internações de quadros graves de infecção respiratória, deixando o sistema de saúde focado no tratamento dos casos de pacientes do Sars-CoV-2”, afirma a especialista.



Como a imunização contra o novo coronavírus está acontecendo através do Ministério da Saúde e a vacinação contra gripe comum acontecendo no setor público e privado de forma paralela, é comum que existam dúvidas sobre as duas. o médico Claudilson Bastos esclarece que a vacina da gripe pode ser tomada simultaneamente com outros imunizantes.



“Quem recebeu a aplicação contra covid-19 e já concluiu o esquema vacinal, deve aguardar pelo menos 14 dias antes de receber qualquer outra imunização. Caso tenha sido usada a proteção contra influenza, também é necessário aguardar 14 dias para iniciar o cronograma contra covid”, explica.



O médico, também, reforça que, caso o paciente esteja entre a primeira e a segunda dose da vacina contra covid, é necessário concluir este esquema de imunização para depois de duas semanas iniciar a proteção contra a influenza. “É importante respeitar a data de aplicação dos imunizantes que necessitam de duas doses. A realização de uma só etapa, não garante produção de anticorpos”, lembra Claudilson Bastos.