Vacinação contra a gripe prossegue em 25 postos nesta sexta (11)

Quem não tomou a vacina contra a Influenza em 2021 pode procurar um dos 25 postos, disponibilizados nesta sexta-feira (11) pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), para se imunizar. A vacinação contra a gripe acontece das 8h às 16h e é voltada exclusivamente para crianças de seis meses a 4 anos, além de pessoas de 12 anos ou mais.

Locais de vacinação: Multicentro Carlos Gomes, UBS Pires da Veiga (Pau da Lima), USF Vila Canária, USF Nova Brasília, USF Dom Avelar, Multicentro Adriano Pondé (Amaralina), UBS Frei Benjamin (Valéria), USF Alto do Cabrito, USF Bom Juá, USF Recanto da Lagoa 2, USF Yolanda Pires, USF Jardim das Mangabeiras, Multicentro Liberdade, UBS São Judas Tadeu (Pau Miúdo), 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy (Pau Miúdo), UBS José Marianne (Itapuã), UBS Orlando Imbassahy (Bairro da Paz), USF Mata Escura, USF Arenoso, UBS Manoel Vitorino (Brotas), USF Zulmira Barros (Costa Azul), USF Estrada da Cocisa, USF Alto do Congo, USF Alto da Terezinha e USF São João do Cabrito.