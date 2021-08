Vacinação contra covid-19 é suspensa neste domingo (15) em Salvador 

Não haverá vacinação contra a covid-19 em Salvador neste domingo (15). O anúncio foi feito no começo da noite deste sábado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Não haverá aplicação nem de primeiras e nem de segundas doses.



De acordo com a SMS, a estratégia de imunização será retomada na próxima segunda-feira (16) e a divulgação da mobilização será feita neste domingo.

Neste sábado (14), de acordo com dados divulgados até 18h15, foram aplicadas 28.619 doses. A maior parte delas, 20.716 de primeiras doses, enquanto outras 7.903 foram de doses de reforço. Com os números deste sábado, Salvador tem 1.658.866 imunizados com ao menos uma dose. Enquanto 738.239 já foram totalmente imunizados na capital baiana.