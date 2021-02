Vacinação da covid-19 recomeça com postos lotados em Salvador

A retomada do processo de vacinação da covid-19 provocou uma nova corrida aos postos de imunização, nesta quinta-feira (25). No 5º Centro de Saúde Clementino Fraga 30 minutos antes do início da vacinação, marcado para às 8h, a fila estava passando das imediações do Hospital Santo Amaro. O aposentado José Antônio Pereira, 83 anos, trabalhou 37 anos como enfermeiro e foi um dos primeiros a se proteger.

"Eu não via a hora de chegar a minha vez de me vacinar. Finalmente chegou. As pessoas precisam se proteger o quanto antes. Não tem que ter medo da vacina, tem é que se proteger", contou.

O filho dele, o artista plástico Adilson Guedes, contou que José Antônio estava há cerca de um ano sem sair de casa. O idoso mora próximo de outro filho, no bairro da Santa Cruz, que fazia as compras e atendia outras necessidades do idoso. Além de acompanhar o pai na vacinação, Guedes construiu uma vacina gigange em uma homenagem aos trabalhadores da saúde.

"É uma injeção de ânimo e de esperança, de fé que a pandemeia vai passar. É uma homenagem e ao mesmo tempo um incentivo para que as pessoas se vacinem porque só a vacina pode nos proteger nesse momento", disse.

O aposentado José Antônio Pereira, 83 anos, foi com o filho, o artista plástico Adilson Guedes

No 5º Centro, o primeiro paciente contou que chegou por volta das 5h30. Já no posto montado no estacionamento do supermercado Atacadão Atakarejo, em Fazenda Coutos, a primeira pessoa da fila disse que chegou às 6h, mas a vacina atrasou quase 1h para chegar e a imunização começou por volta das 9h. Nesse momento, havia cerca de 30 carros na fila, a procura foi pequena pela manhã.

(Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) Noemia Nascimento, 83 anos, foi uma das idosas que compareceram ao 5º Centro (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) Paulo Nascimento, 84 anos, conseguiu ser imunizado (Marina Silva/CORREIO) Vacinada, Aristhidia dos Santos mostrou o cartão de vacina atualizado (Marina Silva/CORREIO) Fila de carros no estacionamento do Atakarejo, em Fazenda Coutos (Marina Silva/CORREIO) Italmiro Bonfim, 83 anos, seguiu o calendário e foi um dos primeiros a garantir a vacina hoje (Marina Silva/CORREIO)

Nesta quinta as doses serão aplicadas apenas em idosos a partir de 83 anos. Na sexta-feira (26) será a vez dos idosos com idade igual ou acima de 82 anos.

Na segunda-feira (1º), serão beneficiadas as pessoas com 81 anos ou mais. Em seguida, na terça-feira (2), será a vez dos idosos a partir dos 80 anos.

A medida foi possível devido à chegada de um novo lote com 29.850 doses à capital baiana, nesta quarta-feira (24). Produzidos pela Oxford para prevenção contra o coronavírus, os imunizantes foram encaminhados para armazenamento no Complexo Municipal de Vigilância à Saúde, na Avenida Vasco da Gama.

Na semana passada, o prefeito Bruno Reis atualizou os números durante a entrega de uma unidade de saúde em Valéria. São 23.698 idosos de 80 a 84 anos em Salvador e apenas 6.706 deles foram protegidos até o momento.

Os dados podem estar desatualizados porque, inicialmente, havia 6 mil pessoas com 90 anos ou mais cadastrados no sistema, mas foram imunizadas 9 mil. Havia 10 mil entre 85 a 90 anos, mas 13 mil comprovaram ter essa idade e foram protegidas até o momento.

Locais

Os idosos estão sendo vacinados das 8h às 17h, nos drive-thrus do Parque de Exposições (Paralela), 5ª Centro de Saúde (Barris) e Atacadão Atakarejo de Fazenda Coutos. A imunização também acontece nas salas de vacina do 5º Centro, USF Resgate, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Plataforma e USF Cajazeiras X.

O serviço de imunização domiciliar também foi retomado nesta quinta-feira (25) com 200 vagas, preferencialmente, para idosos acamados ou com dificuldade de locomoção. Só poderão fazer a solicitação do serviço domiciliar os idosos que estejam nas faixas etárias contempladas e nos dias determinados para cada idade, através do site: vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br.

Trabalhadores da saúde

Nesta quinta-feira (25), os trabalhadores de saúde também continuarão recebendo a segunda dose, para completar o esquema vacinal. Essa vacinação não foi interrompida. Os imunizantes estão disponíveis também das 08 às 17h, nos seguintes pontos: USF KM 17 (Itapuã), UBS Péricles Laranjeiras, UBS Castelo Branco, USF Colinas de Periperi, USF San Martin III, CSU Pernambués e no drive-thru do Centro de Convenções.

Desde que a vacinação começou em Salvador 117 mil pessoas foram imunizadas. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, quando o processo parou, na semana passada, 86 mil trabalhadores da saúde tinham sido protegidos com a primeira dose, e 20 mil deles receberam a segunda dose até ontem. A categoria tem 103 mil profissionais.