Vacinação de crianças contra covid-19 em Salvador inicia neste sábado, na Arena Fonte Nova

A Arena Fonte Nova foi o local escolhido pela prefeitura de Salvador para iniciar a vacinação de crianças com idade entre 5 e 11 anos contra a covid-19. A Ação será realizada neste sábado (15), das 8h às 16h, na Praça Sul. Às 9h, um ato solene contará com a presença do prefeito Bruno Reis (DEM) e do secretário municipal da Saúde, Leo Prates.

A estratégia deste sábado será dedicada exclusivamente às crianças. A vacinação para adultos será suspensa. A partir da segunda-feira (17), a vacinação para crianças na Arena Fonte Nova vai funcionar no hall dos camarotes no formato para pedestres.

A Fonte Nova foi ponto é ponto de vacinação contra a covid-19 desde o início da campanha, sendo o local que mais realizou atendimentos em Salvador. Foram 303.031 vacinados por modelo de drive-thru, até dezembro de 2021.

O presidente da Arena, Dênio Cidreira, lembrou que com mais esta etapa, a Arena amplia sua consolidação no seu papel de apoiar o governo do Estado e a prefeitura de Salvador na proteção da saúde da população.

“Foi assim quando cedemos nossas instalações para o hospital de campanha para vacinação e para a acomodação de uma base descentralizada do SAMU, sendo a única arena do Brasil onde funcionaram ao mesmo tempo, três serviços voltados à saúde da população no combate à covid 19. A Arena Fonte Nova continuará sempre à disposição da população”, afirmou. “Será uma alegria dar o pontapé inicial para essa nova fase tão importante da vacinação que é a imunização das crianças. Confiamos que este é mais um passo na direção da meta de imunizar a população”, acrescentou.