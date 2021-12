Vacinação de crianças está planejada para 1ª quinzena de janeiro, diz Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos deve começar a partir da primeira quinzena de janeiro. De acordo com a GloboNews, o ministro deu a previsão após uma coletiva de imprensa convocada pela Pasta.



Condicionada a realização de uma consulta pública, a resistência do governo em iniciar a imunização da faixa virou tema no Judiciário. Hoje, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para o governo explicar a consulta pública aberta sobre a vacinação.



Na coletiva, o ministro diminuiu o tema ao afirmar que as explicações requeridas serão apresentadas à ministra pelo Advogado-Geral da União, Bruno Bianco. "Essas explicações serão prestadas, como já foram prestadas a outros ministros. Normal, isso faz parte do processo democrático", afirmou.



Na sequência, o ministro minimizou o problema relacionado ao apagão de dados do DataSUS, que desde o dia 10 sofre instabilidade devido a um ataque hacker. Na previsão de Queiroga, a estabilização dos dados deve acontecer, também, na primeira quinzena de janeiro.



Queiroga negou ainda que a Pasta passe por um apagão de dados. "A Polícia Federal já apura esse fato, mas nós nunca ficamos no escuro, porque os dados chegam ao Ministério da Saúde, são processados no âmbito da Secretaria de Vigilância Sanitária e acompanhamos a evolução da pandemia em todos estados e municípios", disse.