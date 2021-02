Vacinação de idosos a partir de 90 anos começa na terça

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) inicia a vacinação escalonada contra a Covid-19 dos idosos a partir de 90 anos residentes de Salvador nesta terça-feira (2), sempre das 8h às 17h. Quatro pontos de imunização atenderão exclusivamente esse público: os drives-thrus do 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, e no Atacadão em Fazenda Coutos; além das salas de vacina da Unidade de Saúde da Família Plataforma e também no 5º Centro.

Logo na terça, devem ser vacinados os idosos com 95 anos ou mais, já na quarta (3), é o dia daqueles com 94 anos serem imunizados. Quem tem 93 anos deve tomar a vacina na quinta (4). Os moradores de Salvador que possuem 92 anos vão se vacinar na sexta (5). Por fim, os idosos com 91 e 90 anos devem se imunizar, respectivamente, no sábado (6) e no domingo (7).

Para os idosos que moram nas Ilhas de Bom Jesus e Paramana, a vacinação ocorre na quarta (3) com equipes volantes. Já na quinta (4), será a vez dos idosos de Ilha de Maré receberem a primeira dose do imunizante.

Em nota, a SMS afirma ter realizado um mapeamento prévio das localidades onde esses indivíduos residem para contemplar integralmente os moradores das ilhas vinculadas à Salvador com a vacinação domiciliar.

Antes de comparecer aos locais de imunização é necessário que o idoso ou responsável verifique se o nome consta na lista disponibilizada no site da Secretaria Municipal da Saúde.

Quem não estiver na lista deve atualizar o cadastro pelo portal Recadastramento SUS ou de forma presencial no 5º Centro de Saúde. Nesse último caso, o serviço pode ser feito pelo titular ou por algum responsável com a apresentação da carteira de identidade, CPF, RG e comprovante de residência. Caso o idoso esteja presente no ato do cadastramento já poderá receber a dose da vacina, de acordo com a data de vacinação para a respectiva idade.

Os idosos com 90 anos ou mais, preferencialmente os acamados ou com dificuldade de locomoção, poderão solicitar a vacina domiciliar pelo site. As equipes volantes terão a capacidade de fazer até 70 atendimentos domiciliares por dia, priorizando a tabela definida pelas idades.

A expectativa é imunizar cerca de 7,8 mil idosos cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS), residentes na capital baiana. Há uma atenção especial ao Subúrbio Ferroviário devido ao grande contingente de idosos na região.

Quem estiver com qualquer doença aguda deve postergar o uso da vacina e consultar seu médico para serem liberados para imunização.