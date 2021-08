Vacinação gratuita contra a raiva vai até 16h deste domingo no drive-thru

O primeiro fim de semana da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos em Salvador terá o posto drive-thru funcionando até às 16h deste domingo (22), na UniFTC, na Avenida Paralela. De segunda a sexta-feira, a imunização gratuita dos animais acontece das 8h às 14h, em 98 postos de saúde da cidade e com os agentes de endemia em pontos itinerantes.

O sistema drive thru está sendo adotado pelo segundo ano consecutivo. Nesse modelo, os pets podem ser imunizados sem descer dos carros. O drive funcionará sempre aos sábados e domingos, das 8h às 16h.

“Fomos a primeira capital do país a adotar a imunização de animais no sistema drive trhu no ano passado e seguiremos com esse modelo também em 2021. Esse serviço funcionará em seis finais de semana para facilitar o acesso às doses por pessoas que trabalham durante os dias úteis. Aliado a isso, teremos outros 98 postos de saúde que oferecerão a vacina durante toda a semana e equipes volantes que percorrerão as ruas de diversas localidades da cidade”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Léo Prates.

O Centro de Controle de Zoonoses espera vacinar cerca de 180 mil animais na estratégia. Devido à covid-19, o uso da máscara pelos tutores que levarem os bichos para imunização é obrigatório.

Todos os cães e gatos a partir de três meses de idade devem ser imunizados, exceto os que estiverem doentes. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.