Vacinação infantil contra covid-19 acontece em nove escolas nesta quarta (23)

A vacinação infantil contra a Covid-19 em unidades de ensino em Salvador prossegue nesta quarta-feira (23), a partir das 8h, com a aplicação da primeira dose da vacina em alunos de 5 a 11 anos das instituições. A estratégia acontece em nove escolas municipais: Roberto Correia (Pau da Lima), Dr. Orlando Imbassahy (São Marcos), Fazenda Grande, Engenheiro Gilberto Pires Marinho (Lobato), Jaqueira do Carneiro, Maria Rosa Freire (Palestina), Maria Constança (Lobato) e Professora Anfrisia Santiago (Tancredo Neves), além da Creche e Pré-escola Primeiro Passo Cajazeiras X.

O objetivo da estratégia, realizada em parceria entre as secretarias da Educação (Smed) e da Saúde (SMS), é fazer uma busca ativa dos pequenos que ainda não iniciaram o ciclo vacinal e, assim, ampliar a cobertura contra o coronavírus na cidade. No total, mais de 107 mil crianças entre 5 e 11 anos de idade – 56% do público-alvo – já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 na capital baiana.