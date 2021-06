Vacinação na Bahia será por idade, exceto gestantes, puérperas e profissionais da saúde

A vacina da covid-19 na Bahia vai ser aplicada pelo critério de idade. As únicas exceções são as gestantes, puérperas e os trabalhadores da saúde, que podem entrar como grupos prioritários. Uma reunião às 15h dessa quinta-feira (17) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) definiu isso para evitar “assimetrias cada vez mais graves entre os municípios”, conforme definido por Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

É que enquanto algumas cidades já vacinam pessoas com 25 anos ou mais sem comorbidades, como Bonito e Filadélfia, outras ainda nem começaram a vacinar por idade, como Maetinga. Além disso, para normalizar essa situação, a CIB decidiu também que a distribuição de doses será proporcional ao número de habitantes de cada município em relação ao estado.

Conforme informou ao CORREIO um secretário de Saúde que não quis se identificar, a reunião foi marcada por muita discussão sobre qual modelo deveria ser adotado na distribuição das doses. A proposta que ficou firmada diz que as primeiras doses das vacinas devem ser distribuídas de acordo com o percentual da população alvo acima de 18 anos de cada município em relação ao total da população da Bahia, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As doses também serão distribuídas considerando a cobertura vacinal da população-alvo, ou seja, os que tem mais de 18 anos, com os seguintes aspectos: Os municípios que tem cobertura maior do que 50% do público-alvo receberão metade das doses até que a média estadual chegue também a 50%. No caso das cidades com cobertura maior do que 70%, serão enviadas apenas 33% das doses até que a média estadual também chegue a 70%.

Já os municípios que estão com cobertura vacinal acima de 90% não receberão novas doses até que a média estadual chegue a esse mesmo percentual. Isso significa que, ainda em junho, nenhuma cidade baiana conseguirá imunizar 100% da sua população. Bonito, localizado no Centro-sul baiano, já tinha programado para vacinar todas as pessoas com mais de 18 anos até o dia 23 de junho.

Vacinação em Bonito está próxima aos 100% de cobertura da população vacinável (Foto: divulgação)

Doses extras serão distribuídas para cidades com menos cobertura vacinal

Ainda na reunião, ficou definido que as doses excedentes provenientes dos municípios com mais de 50% de cobertura vacinal serão distribuídas equitativamente entre os municípios com cobertura inferior a 50%. A CIB vai realizar reuniões semanais para revisão do valor de corte com base na média da cobertura estadual.

O CORREIO solicitou a Sesab a lista das cidades que já ultrapassaram 50% e 70% na cobertura vacinal com a primeira dose, mas não obteve retorno até o fechamento do texto. Em Salvador, segundo o prefeito Bruno Reis, a estimativa é que a cidade atinja o índice de 50% da população vacinável com a primeira dose aplicada ainda em junho.

Numa rede social, o secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, ainda na manhã dessa quinta, comemorou a inclusão desse tema em pauta. “É um avanço a CIB colocar como critério de distribuição a população. Mas, nós defendemos também que eventuais assimetrias entre a proporção do município vacinadas seja corrigida. O princípio do SUS é equidade: mais pra quem precisa de mais e menos pra quem precisa menos. É preciso ser justo!”, disse.

Fábio Vilas-Boas também tinha comentado sobre o assunto: “Os critérios do Ministério da Saúde para distribuição das vacinas tem induzido assimetrias cada vez mais graves entre os municípios. [É preciso que] seja feita uma forma de ajuste para que possamos liberar mais vacinas de forma mais estratégica, até que tenhamos a equalização entre os percentuais de vacinação em todo o estado”, escreveu.

A Bahia tem 11,1 milhões de habitantes acima de 18 anos, segundo estimativa do governo. Até agora, são 4,2 milhões vacinados com a primeira dose, o que representa mais de 38% da população projetada.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.