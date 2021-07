Vacinação para pessoas de 38 anos começa neste sábado (17)

O prefeito Bruno Reis informou nesta sexta-feira (16) que a vacinação por idade continua neste sábado (17), contemplando pessoas que nasceram até 17 de janeiro de 1983. A vacinação estará suspensa para aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford e Coronavac e para os demais grupos prioritários.

Durante a manhã, entre 8h e 12h, serão vacinadas as pessoas com 39 anos ou mais, nascidos até 17 de julho de 1982. Já no turno da tarde, das 13h às 16h, será vez de pessoas com idade igual ou superior a 38 anos, nascidas até 17 de janeiro de 1983.

A vacinação na capital foi retomada nesta sexta, entrando na faixa dos 30 anos, depois de ficar parada quase a semana toda por falta de imunizantes. Um novo lote da vacina da Astrazeneca chegou na capital baiana nesta madrugada. Estas vacinas serão destinadas exclusivamente para a primeira aplicação.

Confira os postos de vacinação deste sábado (17):

1ª DOSE – 8h às 16h

Drive-thrus: Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio), Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), 5º Centro de Saúde (Barris), Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina, Barradão (Canabrava), Unijorge (Paralela), Faculdade Universo (Avenida ACM), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Parque de Exposições (Paralela), Arena Fonte Nova (Nazaré), FBDC Cabula e Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos fixos: Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), USF Curralinho, 5º Centro de Saúde (Barris), USF Federação, Barradão (Canabrava), USF Vila Nova de Pituaçu, Unijorge (Paralela), USF Vale do Matatu, USF Plataforma, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Vista Alegre, USF Pirajá, UBS Eduardo Mamede (Mussurunga), Parque de Exposições (Paralela), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, USF Resgate e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros).