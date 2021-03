Vacinação: pré-cadastro revela número acima do esperado de idosos entre 60 a 79 anos

O pré-cadastro para vacinação contra a covid-19 de idosos de 60 a 79 anos revelou uma quantidade de pessoas dessa faixa etária que residem na capital baiana muito acima do estimado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Antes do recadastramento, a pasta estimava que cerca 245 mil pessoas dessa faixa etária moravam em Salvador. No entanto, até o momento, mais de 313 mil idosos já finalizaram a atualização cadastral no município.

“Esse pré-cadastro será de suma importância para darmos sequência ao planejamento da campanha de vacinação contra Covid-19 na capital. Estávamos utilizando uma base histórica de dados dos idosos que participaram de outras estratégias no município, como a campanha contra a influenza. No entanto, notamos que a quantidade de pessoas acima de 80 anos que procuraram nosso serviço era bem acima do estimado. Esse recadastramento vai tornar nosso planejamento mais assertivo”, afirmou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

Pré-cadastro

O pré-cadastramento pode ser feito através clicando aqui, onde será possível consultar o nome. O idoso que já estiver cadastrado será vacinado conforme cronograma a ser divulgado pela Prefeitura, quando chegarem as doses para este público. Quem não estiver cadastrado e for residente em Salvador, deve realizar o recadastramento on-line clicando aqui.

Se o idoso não cadastrado residente em Salvador estiver com o cartão SUS vinculado a outro município, para alteração de cidade de residência, deve acessar o site do Hora Marcada Salvador para agendar o atendimento em uma Prefeitura-Bairro. No dia e local agendado, deverá apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência na capital. Qualquer dúvida poderá ser solucionada através do Disque Coronavírus, no número 160.