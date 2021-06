Vacinado, Xande de Pilares avisa em samba: 'vamos parar de escolher a vacina'

O sambista Xande de Pilares, vocalista do Grupo Revelação, recebeu a 1ª dose da vacina contra a covid-19.



O artista carioca, que ainda puxa um dos mais tradicionais blocos de samba do carnaval de Salvador, o Alerta Geral, destacou em forma de samba a importância de não se escolher o tipo de vacina contra covid.



"Pra você menino, pra você menina: Vamos parar de escolher a vacina!", cantou Xande.



A postagem ganhou adesão do secretário municipal de saúde de Salvador, Leo Prates, que compartilhou a mensagem de Xande e completou. "Aqui em Salvador, vacina boa é vacina no braço! E aprovada pela Anvisa! #VacinaBoaÉaVacinaNosBraçosDoPovo", escreveu o secretário.Salvador já vacinou 922 mil pessoas com a 1ª dose, sendo que 405 mil destas já completaram o esquema vacinal com a segunda dose.

Nesta sexta-feira (18), a prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia a partir das 13h dessa sexta-feira (18) a vacinação contra a covid-19 das pessoas com idade igual ou superior a 49 anos. Pela manhã, entre 9h e 12h, a estratégia será voltada para os indivíduos com 50 anos que ainda não se vacinaram.

A aplicação da primeira dose nesta sexta (18) será exclusiva para este público habilitado por faixa etária, os demais grupos prioritários não devem se dirigir aos pontos em busca da vacina.