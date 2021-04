Vacinas da Pfizer chegam a Salvador na segunda; Coronavac no sábado

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), anunciou durante coletiva nesta sexta-feira (30) que a capital baiana irá receber as doses da Pfizer na próxima segunda-feira (4) e da Coronavac neste sábado (1).

Atualmente, 36 mil pessoas estão na fila à espera da segunda dose da vacina produzida pelo Butantan.

"Tenho hoje 70 mil doses da Astrazeneca. Vai chegar sabado as doses da Coronavac pra gente a gente aplicar a degunda dose de todo mundo. Segunda vem as da Pfizer. Nós queremos vacinar os trabalhadores de educação. Ontem o secretário Leonardo Prates pautou esse assunto, mas não foi aprovado. Muitas cidades do interior não conseguiram sequer concluir os idosos", afirmou o prefeito.

Bruno afirmou que a aprovação das doses para todos os profissionais de educação depende da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia (CIB). O prefeito disse ainda que 80% dos professores já estão vacinados.

"Em todo o Brasil, primeiro voltaram as aulas para depois vacinar. Aqui estamos fazendo o contrário", diz Bruno Reis. A volta às aulas está prevista para a próxima segunda (4).

Lote

De acordo com a secretaria de Saúde da Bahia, não se sabe quantas doses da Pfizer chegarão até o estado. No entanto, a Sesab informou que, em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, apenas a capital deve receber os imunizantes.

A vacina da Pfizer precisa ser armazenada em ultracongeladores. Atualmente, a Bahia tem 30 equipamentos deste tipo. São 5 em Feira de Santana; 3 em Juazeiro; 2 em Jacobina; 4 em Ilhéus; 2 em Teixeira de Freitas; 3 em Barreiras; 1 em Alagoinhas; 5 em Vitória da Conquista; e outros 5 na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, em Simões Filho, mas que atende toda a Região Metropolitana de Salvador.

200 leitos disponíveis

Na coletiva, Bruno também anunciou que há 200 leitos de covid-19 disponíveis em Salvador. A fila está zerada.

A taxa de ocupação está em 75%, sendo que 51% dos leitos estão sendo ocupadas por pessoas vindas do interior do estado.