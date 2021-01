Vacinômetro Bahia: Mais de 100 mil já foram vacinadas no estado

A campanha de vacinação contra a covid-19 segue avançando na Bahia. Até as 14h desta terça-feira (26), já foram aplicadas em 100.268 pessoas em todos os 417 municípios da Bahia, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Ainda de acordo com os dados da Sesab, o total de doses ainda não contabiliza todas as 550.700 doses de vacinas recebidas pela Bahia até segunda-feira (25). Já foram distribuídas 284.107 doses. Desse número, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é 35,3%.

A maior parte das doses da vacinas foram para os profissionais de saúde: 88.884. Além disso, 5.926 indígenas aldeados, 5.108 idosos, a maior parte em instituições de longa permanência e 350 pessoas com deficiência receberam a vacina até está terça (26).

Além de Salvador, que tem 21.976 vacinados, as cidades com mais pessoas imunizadas com a primeira dose até o momento são Feira de Santana, com 4.343, Vitória da Conquista, com 2.363 vacinados, seguida por Ilhéus, com 2.080 e Lauro de Freitas, com 1.771. Em números percentuais, algumas cidades menores já chegaram a 100% de apliacação, das doses que tinham à disposição, entre elas, Sapeaçu, Mascote e Nova Itarana, entre as maiores, Paulo Afonso é uma das que já chegou a 100% de utilização das doses disponíveis até esta terça. A cidade já vacinou 1.723 pessoas.

Bahia registrou 34 mortes e 3.349 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,6%) em 24 horas, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta terça-feira (26). No mesmo período, 3.499 pacientes foram considerados curados da doença (+0,6%).