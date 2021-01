Vacinômetro Bahia: Quase 57 mil já foram vacinados no estado

A campanha de vacinação contra a covid-19 segue avançando no estado, ainda com o primeiro lote de vacinas Coronavac recebidas. Até as 14h desta sexta-feira (22), já foram aplicadas em 56.827 pessoas na Bahia, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Ainda segundo o órgão, todos os 417 municípios do estado informaram os números de doses apliacadas. Foram distribuídas 171.320 primeiras doses por todo estado. Com isso, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é 33%.

A maior parte das vacinas foram para os profissionais de saúde: 49.790. Além disso, 2.618 indígenas aldeados, 4.208 idosos em instituições de longa permanência e 211 pessoas com deficiência receberam a vacina até está quinta. Em relação às pessoas com deficiência, no boletim de quinta (21), era 213, a Sesab atualizou os dados que agora apontam 211 vacinados no grupo.

Além de Salvador, que tem 11.035 vacinados, as cidades com mais pessoas imunizadas com a primeira dose até o momento são Vitória da Conquista, com 1.904 vacinados, seguida por Lauro de Freitas, com 1.242, Santo Antônio de Jesus, com 1.200 vacinados e Ilhéus, com 835, nesses primeiros quatro dias de vacinação no estado.

Nesta sexta (22), a Bahia registrou 4.130 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,7%) e 4.261 recuperados (+0,8%). Além de 34 mortes.