Vacinômetro: Bahia tem 1 milhão e 872 mil vacinados; 382 mil já com 2ª dose

A Bahia alcançou, nesta quinta (8), a marca de 1.872.835 vacinados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

De acordo com o órgão, até o momento foram distribuídas 1.931.662 primeiras doses para os municípios. Com os números atuais, o percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 97%. O número ainda não contabiliza as 281.400 doses recebidas pelo estado nesta quinta (8).

Ainda segundo a Sesab, 382.804 pessoas receberam a segunda dose. Foram distribuídas 744.300 doses, com isso, o percentual de aplicação em relação às segundas doses disponibilizadas é de 51.4%. Diante de um registro significativo de de pessoas que não foram receber a segunda dose, o Governo do Estado tem reafirmado a informação de que a vacina depende das duas doses para completar o ciclo de imunização.



O órgão estadual ainda destaca que tem se observado volume excedente de doses nos frascos das vacinas contra a Covid-19, o que possibilita a utilização de 11 e até 12 doses em apenas um frasco, assim como acontece com outras vacinas multidoses.



O Ministério da Saúde autorizou a utilização do volume excedente, desde que seja possível aspirar uma dose completa de 0,5ml de um único frasco-ampola. Desta forma, de acordo com o Governo do Estado, alguns municípios possuem taxa de vacinação superior a 100% das doses disponibilizadas.



Mais de 1 milhão e 441 mil de idosos vacinados



Das 1.872.835 primeiras doses da vacina, 372.861 foram para os profissionais de saúde. Além disso, 1.441.590 idosos acima de 60 anos, e de instituições de longa permanência, 18.636 indígenas aldeados, 28.360 quilombolas, 1.050 pessoas com deficiência, 6.412 renais crônicos, 3.926 integrantes das forças de segurança e salvamento receberam a vacina até esta quinta (8).

Números da covid na Bahia



A Bahia registrou 125 mortes e 3.451 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,4%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta quinta (8). No mesmo período, 3.330 pacientes foram considerados curados da doença (+0,4%).