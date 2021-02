Vacinômetro: Bahia tem 376 mil imunizados com primeira dose

​A Bahia alcançou, até as 15h desta segunda (15), a marca de 376.130 vacinados com primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).



Até o momento foram distribuídas para os municípios 439.980 doses. Com isso, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é 85,5%. Nesta segunda (15), o estado determinou o começo da vacinação de segunda dose. Em Salvador, a aplicação da segunda dose começa nesta terça (16).

No entanto, a capital e diversas outras cidades do estado seguem no aguardo de novos lotes para seguir a campanha de vacinação. Desde a semana passada, Salvador suspendeu a vacinação para trabalhadores da saúde e trabalha com vacinação restrita a idosos acima de 84 anos.



A maior parte das 376.130 mil doses da vacina foram para os profissionais de saúde: 249.516. Além disso, 15.712 indígenas aldeados, 110.386 idosos acima de 80 anos, incluindo os de instituições de longa permanência e 516 pessoas com deficiência receberam a vacina até esta segunda.



Nesta segunda, a Bahia registrou 63 mortes e 1.796 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,3%) em 24h, No mesmo período, 2.022 pacientes foram considerados curados da doença(+0,3%).