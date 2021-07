Vacinômetro: Bahia tem mais de 5,4 mi de vacinados; 2,2 mi com imunização completa

A Bahia tem 5.466.911 imunizados ao menos com uma dose da vacina contra covid-19 até às 17h desta terça (13), de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgados no começo da noite. O Estado já vacinou 50,9% da população baiana acima dos 18 anos (estimada em 11.148.781) com, pelo menos, a primeira dose.



Ainda de acordo com o órgão, até o momento foram distribuídas 5.483.662 primeiras doses para os municípios. Com os números atuais, o percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 99.7%.



Ainda segundo a Sesab, 1.996.082 receberam também a segunda aplicação, e mais 217.955 vacinados com o imunizante de dose única, até esta sexta. Com isso, o total de pessoas com imunização completa no estado é de 2.214.037.



Números da covid na Bahia



A Bahia registrou 76 mortes e 2.513 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,2%)em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) até o final da tarde desta terça-feira (13). No mesmo período, 2.904 pacientes (+0,3%) foram considerados curados da doença.



O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 24.910, representando uma letalidade de 2,14%.