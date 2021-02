Vacinômetro: Bahia ultrapassa a marca de 290 mil vacinados

A Bahia segue avançando na campanha de vacinação contra a covid-19. Somente nesta segunda-feira, mais de 3,4 mil idosos com idades entre 80 e 89 anos já foram vacinados em toda a Bahia nesta segunda-feira. Nos últimos dias, o estado recebeu mais 186.200 doses da vacina. Até as 18h desta segunda-feira (8), já foram aplicadas mais de 291 mil doses no estado, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

Ainda segundo o órgão, a Bahia é o segundo estado que mais vacinou em todo país. Até esta segunda, foram distribuídas para os municípios 439.980 doses. Com isso, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é 66,3%.

A maior parte das vacinas foram para os profissionais de saúde: 223.640. Além disso, 36.959 idosos acima de 90 anos, outros 3.468 acima de 80 anos, 12.694 de instituições de longa permanência, além de 14.361 indígenas aldeados e 554 pessoas com deficiência receberam a vacina até está quinta.

Além de Salvador, que já tem 75.190 vacinados (82,9% das doses disponibilizadas para a cidade), a vacinação também avança pelo interior do estado. Ilhéus já utilizou 100% das 7.123 que recebeu até o momento. Assim como Salvador, Feira de Santana, segunda maior cidade do estado já utilizou um pouco mais de 80% das doses já recebidas, 14.226 das 17 mil disponibilizadas.

Nesta segunda (8), a Bahia registrou 39 mortes e 1.809 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,3%). No mesmo período, 1.952 pacientes foram considerados curados da doença (+0,3%).