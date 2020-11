Vagão de trem descarrila após deixar a plataforma de Paripe

Um vagão do trem do Subúrbio descarrilou na manhã desta sexta-feira (27), após sair da plataforma de Paripe, sentido Calçada.

Por meio de nota, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), responsável pelo transporte, informou que o trem descarrilou a 50 metros da saída da plataforma de Paripe.

Ainda segundo a operadora, equipes foram deslocadas até o local para colocar trem no trilho e restabelecimento do tráfego, sem prazo para término do serviço. O trecho para trecho Coutos/Calçada está liberado.

Ninguém ficou ferido e o dinheiro da passagem foi devolvido aos passageiros que optaram pelo reembolso.