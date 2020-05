Vagas na Bahia: inscrição para concurso Ebserh começa nesta quinta (28)

Começam nesta quinta-feira (28) as inscrições para o concurso Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), com vagas para cargos de níveis técnico e superior. Os salários chegam a até R$ 8,9 mil e há oportunidades para unidades hospitalares na Bahia e outros 21 estados, além do Distrito Federal.

Na Bahia, as vagas são para atuar no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), conhecido como Hospital das Clínicas, e na Maternidade Climério de Oliveira.

O edital do certame foi divulgado nesta quarta-feira (27). O processo seletivo tem como objetivo destinado a formar cadastro reserva para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração inicial de seis meses, com possibilidade de prorrogação por até dois anos. Os cargos são de técnico em farmácia, técnico em necropsia, técnico em radiologia, técnico em análises clínicas, biomédico, assistente social, farmacêutico, médico e médico do trabalho, com salários entre R$ 2.254,85 e R$ 8.984,81.

Além da Bahia, as vagas são para o Distrito Federal e os estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Este é o segundo processo seletivo nacional que o órgão abre em função do combate à covid-19. O primeiro edital foi publicado em abril, para formação de cadastro reserva em mais de 6 mil vagas. Ao todo, o concurso reforçará 37 hospitais universitários da Rede Ebserh (confira a relação de unidades abaixo).

Como se inscrever

A inscrição para participar do concurso é gratuita e vai até o dia 4 de junho. O candidato interessado deve acessar o site http://www.ebserh.gov.br e escolher o hospital em que pretende atuar.

De acordo com o edital, é vedada a participação de pessoas que possuem:

Idade igual ou superior a 60 anos ou completá-la até um ano após a data de homologação do processo seletivo emergencial,

Diabetes insulino-dependente;

Insuficiência renal crônica;

Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada ou grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose;

Doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica severa;

Imunodeprimidos, salvo aqueles acometidos com doenças autoimunes sem uso de imunossupressores,conforme regulamentação a ser expedida pela SOST/SEDE;

Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40;

Cirrose ou insuficiência hepática;

Gestantes ou lactantes de crianças até 1 (um) ano de idade;

Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas com confirmação dediagnóstico de infecção por Coronavírus (COVID-19).

A seleção ocorrerá por meio de análise de documentos e levará em conta a formação e experiência profissional apresentadas durante o registro da inscrição. A divulgação do resultado final está prevista para 8 de junho.

A validade do processo seletivo será de um ano, renovável por mais um, a critério da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Em caso de dúvidas, os participantes podem obter mais informações por meio do e-mail pss.sede@ebserh.gov.br

Quadro de vagas

