Vagas no Subúrbio: conheça a consultoria de RH que foca em oportunidades na periferia

A psicóloga Diane Souza, a educadora Uini Lithiére e o estudante de Direito Leonardo Souza conhecem bem a dificuldade de encontrar oportunidades no mercado de trabalho para quem mora na periferia, especialmente pela localização das empresas especializadas em recrutamento e seleção, que nunca estavam nos bairros populares. O ‘não’ em um processo seletivo, por conta do empregador considerar distante o bairro em que residiam, despertou a vontade de transformar essa realidade, trazendo as oportunidades de emprego para perto de quem precisa trabalhar.

E assim, Diane, Uini e Leonardo transformaram o sonho que tinham em melhorar esse acesso no Instituto Captar (@institutocaptar), uma consultoria especializada em recursos humanos voltada para a intermediação de mão de obra no subúrbio de Salvador. “Nascemos e fomos criados na periferia e, desde a adolescência, nos deparamos com a dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Então, por uma questão de identificação e movidos pelo desejo de fazer com que os jovens da periferia também pudessem ter acesso, sem precisar se deslocar tanto, criamos a Captar”, conta Diane.

Além de prestar serviços de intermediação de estágio, emprego, recrutamento, seleção, consultoria empresarial, gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, a Captar, localizada em Periperi, passou a oferecer recentemente cursos de qualificação nas áreas de rotinas administrativas, assistente de RH, atendente de farmácia, depilação, agente de portaria e garçom/garçonete. Em 2 anos de operação, 300 profissionais que moram na periferia de Salvador foram inseridos no mercado de trabalho em regime de estágio ou CLT e mais 150 contratados na modalidade temporária. No segundo semestre do último ano, a consultoria conseguiu alcançar um faturamento médio de R$ 30 mil.

“Impactamos diretamente a vida desses jovens e de seus familiares, seja pela renda que chega em casa ou na redução da evasão escolar, já que para estagiar é necessário está devidamente matriculado e frequentando as aulas. A área de atendimento é um segmento de grande oferta e demanda. As áreas de marketing, design e publicidade também cresceram bastante durante a pandemia”, afirma a psicóloga.

No Subúrbio, é possível encontrar diversas oportunidades, especialmente nas áreas de atendimento e vendas, como destaca Uini. “As empresas têm buscado aqueles que possuam habilidades técnicas - tudo que está no currículo, como a formação, cursos complementares, nível de inglês - casadas com as habilidades comportamentais como comunicação, inteligência emocional, capacidade de se adaptar e criatividade”, analisa a educadora.

De acordo com Uini, o profissional que mora do subúrbio tem um diferencial que conta muito nas seleções. “Acredito que o destaque seja a persistência. São pessoas que não desistem dos seus objetivos, são determinadas. Os processos seletivos estão cada vez mais criteriosos, com usos de ferramentas fundamentais que auxiliam a traçar um perfil mais próximo ao desejado pelas empresas e que compartilhem valores, crenças, atitudes, o que chamamos de fit cultural”, opina. No entanto, esse mesmo profissional ainda enfrenta um desafio muito grande: o preconceito, como acrescenta a educadora.

“Infelizmente, o preconceito existe. O fato de morar no Subúrbio, uma região considerada distante, pode ocasionar, algumas vezes, a não contratação. O RH é um dos setores que dita o ‘status quo’ em uma sociedade e vencemos esses desafios quando conseguimos qualificar e, principalmente, inserir cada vez mais jovens periféricos no mercado de trabalho”, explica Uini.

Oportunidades

A Captar tem, atualmente, 32 vagas disponíveis entre CLT e estágio nas áreas de atendimento, televendas, garçom/garçonete, social media e panificação (veja mais informações abaixo). Para se candidatar é necessário encaminhar o currículo em formato pdf para o e-mail vagas@institutocaptar.com.br. O perfil da Captar no Instagram é atualizado diariamente com mais oportunidades de emprego.

“O processo começa com a definição do perfil junto ao cliente. Em seguida, anunciamos a vaga, partimos para a triagem curricular e o contato com os candidatos. Já na etapa de entrevista, aplicamos também algumas ferramentas como dinâmicas de grupo ou provas, por exemplo. O candidato então segue para a entrevista com o contratante e depois damos a devolutiva sobre o processo”, detalha a psicóloga Diane.

Na hora de preparar o currículo, a orientação é apresentar informações transparentes e o seu objetivo de trabalhar na empresa, como aconselha a especialista. “Evite frases extensas e várias áreas de atuação no objetivo, sobrecarga de cores, erros de digitação, mentiras e omissões, excesso de informações pessoais ou inserir fotos sem ter sido solicitado”, complementa.

E se chegou até a etapa da entrevista, Diane traz mais algumas dicas. “Chegue sempre alguns minutos antes, busque informações sobre a empresa, não fale mal dos seus empregos anteriores, seja sincero”, aconselha.

Para Leonardo Souza, a meta agora para a Captar é expandir a atuação para mais bairros da cidade, sobretudo, os periféricos. “Queremos atender a empresas e pessoas que buscam qualificações em toda Salvador. Somos uma empresa preta, localizada na periferia e estamos adentrando um espaço dotado de desafios pautados pelo preconceito, racismo e machismo, bem como pelas desigualdades de classe impostas a nós, periféricos. Vencemos através do conhecimento, da perseverança, da ousadia”, conclui.





VAGAS ABERTAS NA CAPTAR

. Estágio

Balconista (03), repositor e balconista (01), gastronomia (02), social media (01), relações internacionais (necessário ter um segundo idioma, de preferência inglês) (01), televendas (10), atendimento (3), atendimento/ vendas para cafeteria (2), consultor de vendas (5).

. CLT

Garçom/ garçonete (3), agente de crédito (1), Supervisor comercial (experiência em ótica) (1).





DICAS PARA QUEM QUER EMPREENDER NO SUBÚRBIO

. Demanda Desenvolva uma ideia de negócio que vise sanar uma problemática local.

. Conhecimento Pesquise bastante sobre o mercado que deseja atuar e invista em um planejamento, definindo metas.

. Criatividade Empreender, sobretudo, no subúrbio, é inovar e potencializar sua criatividade diariamente. Crie valor para o seu produto ou serviço.





QUEM SÃO

