Vai ao Festival Virada na Boca do Rio? Tudo o que você precisa saber está aqui

Antes que o Sol se ponha e que Iza abra os trabalhos no palco do Festival Virada 2020, a partir do fim da tarde deste sábado (28), já vai ter roda-gigante rolando. E muita gente vai estar chegando de todos os cantos da cidade – de ônibus, táxi, mototáxi, Uber, a pé ou de carro próprio.

De hoje a quarta-feira (1º), um público de cerca de dois milhões de pessoas é esperado na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio. Para facilitar a vida de quem vai conferir a chegada do próximo ano desde hoje no festival, o CORREIO preparou um guia com as principais informações sobre a festa.

E mesmo se você é daqueles que prefere um clima mais tranquilo, mas também não dispensa acompanhar uma queima de fogos, aqui tem tudo que você precisa saber sobre onde encontrar os principais pontos.

A arena terá dois acessos controlados – um para quem chega da Boca do Rio e outro do Jardim de Alah. Já o acesso para os camarotes será pela Avenida Octávio Mangabeira.

“Temos 1,2 mil vagas de estacionamento, mas quem vier curtir uma festa dessa e vai tomar uma cervejinha, que venha de Uber, de táxi. Tem toda uma operação especial que montamos para o transporte público, seja pelo transporte complementar, seja pelos ônibus, para que as pessoas possam curtir mais despreocupadas”, afirmou o vice-prefeito Bruno Reis.

O palco fica no mesmo local onde já vem sendo instalado há três anos. Dessa vez, porém, será ainda maior: 60 metros de envergadura, 19 metros de altura e 600m² de iluminação em LED.

“A gente tem um palco ainda mais surpreendente, com um projeto arquitetônico que superou o ano passado. A gente tem uma roda-gigante com uma experiencia ainda mais próxima justamente para melhorar essa experiência, uma tirolesa mais robusta. A gente procurou melhorar um pouquinho de cada coisa para melhorar a experiência”, explicou o presidente da Saltur, Isaac Edington.

A roda-gigante, dessa vez, ficará cerca de 50 metros mais perto do palco do que normalmente ficava. A mudança foi devido à obra no Parque dos Ventos, mas, para Edington, foi uma “feliz coincidência”. O equipamento de 36 metros de altura, inclusive, foi inaugurado na tarde desta sexta-feira (27), para convidados especiais: familiares dos profissionais envolvidos nas obras realizadas na arena.

A roda-gigante, que comporta 140 pessoas por passeio, é gratuita.

“Foi uma forma de retribuir o reconhecimento do trabalho por fazer um evento como esse, com o Parque dos Ventos em obra. Foi uma forma singela e carinhosa de agradecer aos nossos parceiros”, completou o presidente da Saltur.

Ao todo, serão cerca de 70 horas de música distribuídas nas apresentações de 49 artistas – incluindo alguns dos maiores do Brasil, como Ivete Sangalo, Anitta, Claudia Leitte, Iza e Simone e Simaria (confira a programação completa abaixo).

Estruturas montadas para a festa são aprovadas nesta sexta-feira (27)

O vice-prefeito Bruno Reis e outros gestores municipais fizeram a vistoria da estrutura montada para o Festival Virada 2020, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, na tarde desta sexta-feira (27). As estruturas foram aprovadas para o início da festa, que começa neste sábado (28) e vai até quarta-feira (1º).

Segundo Bruno Reis, agora restam apenas os preparativos finais. Na vistoria, foram avaliadas estruturas como as unidades de saúde, o centro gastronômico, o palco, estacionamento e iluminação.

"Estamos conferindo todos os detalhes para que tudo esteja da forma mais organizada possível dentro do padrão que a gente exige para a abertura do festival. Depois de três anos, a operação vem sendo aperfeiçoada, que ampliou ainda mais essa estrutura, garantindo mais conforto e comodidade para quem vai trabalhar e curtir até o final da noite", afimou,

Ao longo dos cinco dias de festa, cerca de dois milhões de pessoas são esperadas no espaço. “A cidade está lotada, com 100% de ocupação hoteleira. É uma marca histórica, porque nunca a cidade tinha passado por esses índices de ocupação. São R$ 400 milhões injetados na economia e gera oportunidades para as pessoas que trabalham nessa cadeia”, afirmou o vice-prefeito Bruno Reis.

Confira como e onde vão funcionar os principais serviços da festa

Linhas de ônibus

Para quem vai à festa utilizando o transporte público, uma das opções é seguir por uma das 32 linhas de ônibus disponíveis para chegar ao local. Ao todo, a frota é composta por 400 veículos que passam pelos os principais pontos da cidade.

Outros 56 coletivos extras fazem parte da frota reguladora, que será utilizada de acordo com a demanda. O horário de atendimento dessas linhas será prolongado: deste sábado (28) a terça-feira (31), serão 32 linhas com horário prolongado das 14h até 6h da manhã do dia seguinte. A frota será das 22h às 6h na Boca do Rio, imediações do evento.

Uma linha especial para o festival será criada: Estação Pituaçu X Boca do Rio, que deve atender aos usuários que utilizam o metrô. Com 36 veículos, vai operar das 18h às 0h, com ponto de embarque e desembarque na Avenida Simon Bolivar, em frente à farmácia Drogasil.

Na quarta-feira (1º), no Pôr do Som, as linhas terão o atendimento prologando até 1h da manhã de quinta-feira (2). Além disso, serão disponibilizados 18 veículos da frota reguladora de 12h até 0h.A linha especial Estação Pituaçu X Boca do Rio funcionará das 12h até 0h.

Linhas que vão operar até 6h

CÓDIGO LINHA

0218 Ribeira - Pituba

0324 Marechal Rondon - Pituba

0345 Boa Vista de São Caetano – Pituba

1508 Pirajá Rv – Pituba

1538 Conjunto Pirajá – Pituba

1611 Paripe – Pituba

1616 Plataforma – Pituba

1634 Alto de Coutos – Pituba

1637 Mirante Periperi – Boca do Rio

1643 Fazenda Coutos – Pituba

1644 Base Naval – Pituba

1645 Alto de Santa Terezinha/Rio Sena - Pituba

1114 Pernambués – Pituba

1129 Cabula VI – Pituba

1247 Tancredo Neves/Conj. Arvoredo – Estação Imbuí

1231 Sussuarana – Barra R2

1238 Jardim Santo Inácio – Pituba

1305 Castelo Branco – Pituba

1305-03 Castelo Branco – Aeroclube

1356 Nova Brasília – Pituba

1363 Pau da Lima – Aeroclube

1410 Cajazeiras 11 - Boca do Rio

1420 Boca da Mata – Pituba

0412 Duque de Caxias - Pituba

0422 Pero Vaz - Itaigara

0426 Santa Monica - Pituba

0520 Cosme de Farias – Vale dos Rios

0911 Vale dos Rios – Trobogy/Vl 2 de Julho

0932 Rio das Pedras – Campo Grande R2

1030 Praia do Flamengo – Pça da Sé R1

1034 Parque São Cristóvão – Barroquinha

1018 Alto do Coqueirinho – Campo Grande

Pontos de ônibus

Para as linhas sentido Centro: dois pontos para embarque e desembarque na Avenida Octávio Mangabeira (um em frente ao antigo restaurante Agdá e outro em frente ao restaurante Iemanjá).

Para as linhas sentido Itapuã: as opções são o ponto na Avenida Octávio Mangabeira, em frente ao restaurante Iemanjá, ou o ponto provisório, na Praça Osório Vilas Boas.

Durante todo o período, 140 agentes da fiscalização de transporte da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vão fazer o monitoramento em tempo real de todas as linhas por meio do Centro de Controle Operacional (CCO).

Transporte complementar

Os 300 micro-ônibus do Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec) vão operar todos os dias até às 5h da manhã do dia seguinte.

Metrô

O funcionamento do sistema metroviário será normal: das 5h à meia-noite, todos os dias.

Táxis

Os pontos de táxis serão sinalizados com blimp, na Avenida Octávio Mangabeira.

Em frente ao Imeja (sentido Itapuã);

Em frente restaurante Iemanjá (sentido Itapuã)

Mototáxi

Haverá um ponto nas imediações do evento, logo depois do ponto de táxis, na Avenida Octávio Mangabeira, em frente ao Imeja.

Só terão autorização para permanecer na área restrita os cerca de 1,5 mil mototaxistas regulamentados pela prefeitura.

Estacionamento

Haverá cerca de 1,2 mil vagas de Zona Azul ao longo da Avenida Octávio Mangabeira. Os valores será o tradicional para essa modalidade de estacionamento: R$ 3 por duas horas, R$ 6 por seis horas, e R$ 9 por 12 horas. É possível pagar com os operadores ou usar os apps da Zona Azul Digital.

As vagas estarão disponíveis nos seguintes locais:

Em frente ao restaurante Cubanakan;

Em frente ao Hotel Alah Mar;

Na Avenida Octávio Mangabeira (sentido Itapuã), na faixa à direita entre o Jardim de Alah e o supermercado Walmart;

Em frente ao Parque de Pituaçu (sentido Pituba);

Em frente às quadras na Boca do Rio (sentido Itapuã);

Na Avenida Octávio Mangabeira (sentido Itapuã), a partir do cruzamento com a Avenida Jorge Amado;

Serão disponibilizadas, ainda, 324 vagas na área interna do novo Centro de Convenções, por R$30.

Onde será proibido estacionar?

Em ambos os sentidos da Avenida Octávio Mangabeira, nos trechos em frente ao Aeroclube e o Parque Atlântico;

Também na Avenida Octávio Mangabeira, ambos os sentidos, a partir do restaurante Yemanjá até o cruzamento com a avenida Jorge Amado;

Avenida Simon Bolívar;

Rua Carimbamba;

Avenida Iemanjá (sentido Pituba), em frente às edificações;

Avenida Jorge Amado, entre a Rua da Amendoeira do Jardim Imperial e a orla;

Uber, 99POP e outros apps

Os passageiros de transporte por aplicativo terão pontos específicos para embarque e desembarque (que também devem ser usados por veículos particulares):

Avenida Octávio Mangabeira, nas imediações do restaurante Yemanjá (sentido Itapuã);

Avenida Octávio Mangabeira, a partir do campo de futebol ao lado da escola Imeja (sentido Pituba);

​​​​​Bombeiros

Ao todo, serão 170 bombeiros militares divididos nos cinco dias, trabalhando sempre a partir das 16h. Eles trabalham em grupos de seis profissionais com mochila de primeiros socorros e uma padiola, que é um tipo de maca flexível para prestar primeiros atendimentos.

Haverá bombeiros dos três grupamentos de Salvador, com coordenação do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (Iguatemi).

Polícia Militar

A segurança vai ser reforçada com a presença de cerca de dois mil policiais militares. Eles cuidarão do patrulhamento, da revista nos dois portais de acesso à arena, de bloqueios de trânsito, serviços de inteligência, e rondas nas áreas adjacentes.

A novidade desse ano é que será a primeira edição do festival com a tecnologia de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. Os portais de acesso vão ser equipados com câmeras de videomonitoramento, detectores de metal e efetivo qualificado para as revistas.

Também haverá reforço nas áreas externas, por meio do Esquadrão de Motociclistas Águia, da Operação de Repressão a Roubos a Ônibus e Veículos, do Esquadrão de Polícia Montada (Cavalaria) e do Grupamento Aéreo da PM.

Guarda Municipal

Além da PM, 550 agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) vão trabalhar na arena, com foco no patrulhamento preventivo e na segurança. Eles devem monitorar o evento através de 16 câmeras instaladas na região.

Postos de saúde

Um módulo assistencial, que deve funcionar nos mesmos moldes que os do Carnaval – foi instalado na Arena Daniela Mercury, ao lado do posto da Polícia Militar. Neste sábado (28) e até segunda-feira (30), o funcionamento será das 18h às 6h do dia seguinte. Na terça-feira (31), o atendimento é das 19h às 7h do dia seguinte. Na quarta-feira (1º), o funcionamento será das 15h às 3h.

A equipe é composta por mais de 100 profissionais envolvidos (entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e condutores), 20 leitos equipados com suporte avançado de vida e duas ambulâncias de prontidão para o transporte imediato de possíveis ocorrências com maior gravidade.

Outros 16 postos de urgência 24 horas da rede estadual, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); a Emergência do Hospital Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 funcionarão todos os dias, ininterruptamente, servindo de retaguarda para as ocorrências de maior complexidade. No Pronto Atendimento Alfredo Bureau, que fica no Marback, haverá o reforço de equipes para os casos que precisarem de avaliação com especialistas e/ou exames complementares.

Comidas e bebidas

A Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop) registrou 600 ambulantes que devem trabalhar na parte interna da festa. Já na área externa da arena, são esperados entre mil e 1,5 mil vendedores informais.

Poluição sonora

De acordo com a Semop, 24 fiscais de Combate e Controle a Poluição Sonora vão trabalhar dentro e fora do evento, além de 10 viaturas para apoio em todas as ações.

Salva-vidas

Durante todos os dias de festa, 30 prepostos da SalvaMar vão estar de plantão na área do evento.

Banheiros

Serão disponibilizados mais de 600 sanitários químicos dentro da arena. Confira a localização no mapa do evento:

(Imagem: Divulgação)

Onde vai ter queima de fogos em Salvador?

Além do Festival Virada, na Boca do Rio, a prefeitura vai disponibilizar queima de fogos de artifício em outros 18 locais de Salvador, incluindo as ilhas de Maré, dos Frades e de Bom Jesus dos Passos.

Boca do Rio - 2 pontos (Festival Virada)

Barra

Rio Vermelho

Amaralina

Jardim de Alah

Patamares

Itapuã

Cajazeiras

Periperi

Paripe

Ribeira

Boa Viagem

Santo Antônio Além do Carmo

Praia de Paramana (Ilha dos Frades)

Praia Grande (Ilha de Maré)

Santana (Ilha de Maré)

Bananeiras (Ilha de Maré)

Centro (Ilha de Maré)

Ilha Bom Jesus dos Passos

Programação completa

Sábado (28/12)

Iza

Ubunto (Pocket Virada)

Claudia Leitte

Old Boys (Pocket Virada)

Vintage Culture

Bell

Yan (Pocket Virada)

Matheus e Kauan

Lucas Banco (Pocket Virada)

Saia Rodada

Domingo (29/12)

Durval Lélys

Dj Leandro Vitrola (Pocket Virada)

Paralamas

LED (Pocket Virada)

Anitta

Dj Giulia Ciotti (Pocket Virada)

Luan Santana

Mr. Armeng (Pocket Virada)

Simone e Simaria

Segunda-feira (30/12)

Igor Kannario

FitDance (Pocket Virada)

Harmonia

Avinho (Pocket Virada)

Alok

Gusttavo Lima

Dj Raiz (Pocket Virada)

Wesley Safadão

FitDance (Pocket Virada)

Psirico

Terça-feira (31/12)

Duas Medidas

Old Boys (Pocket Virada)

Dennis Dj

Manigga (Pocket Virada)

Léo Santana

Dakaza (Pocket Virada)

Ivete Sangalo (comanda a virada do ano novo)

Filhos de Gandhy (participação)

Dj Mirtys Spencer (Pocket Virada)

Jorge e Mateus

Dj Santz (Pocket Virada)

Xand Avião

Quarta-feira (1º/01)

Danniel Vieira

Cronista do Morro (Pocket Virada)

Ilê Ayê

Daniela Mercury

Aiace (Pocket Virada)

Olodum

Ylaa (Pocket Virada)

Saulo