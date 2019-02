Vai de camarote? Veja dicas do Procon para curtir a festa sem sustos

Para garantir a segurança do folião, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) faz ações preventivas diárias nos circuitos principais do Carnaval de Salvador, desde o dia 13 de janeiro.

Até agora, 22 camarotes solicitaram autorização para montagem nos circuitos. São eles: Harém, Salvador, Club, Skol, Villa Mix, Nana, Planeta Band, Camarote.com, Polícia Militar (Ondina), Polícia Militar (Campo Grande), Via Folia, Mirante de Ondina, Casa da Barra, Pier 345, Camarote Maré Alta, Expresso 2222, Premier, Espaço Universitário, Axé Brasil, Camarote Rota, Cabana da Barra (Marinha do Brasil) e Varandas Boteco.

Por enquanto, a pasta municipal emitiu 39 notificações para os camarotes. As ações diárias são intensificadas nas quartas-feiras e aos sábados. Na fiscalização, as regras de montagem do equipamento são expostas e exigências são verificadas.

Segundo a Sedur, 22 camarotes já pediram autorização para montagem esse ano

(Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

Os responsáveis devem estar atentos aos horários de carga e descarga, segurança dos transeuntes, não-ocupação dos espaços públicos e ter sistemas como proteção contra incêndio, rota de fuga e sinalizadores.

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) também realiza fiscalizações nos circuitos. A primeira fase verificou pontos de venda para coibir práticas abusivas, como precificação e informações. Um equipamento foi notificado até o momento. A próxima visita do Procon irá verificar a acessibilidade dos camarotes.

Dicas

A pedido do CORREIO, o diretor de Fiscalização do Procon-BA, Iratan Vilas Boas, listou dicas e cuidados que o consumidor deve ter na hora de comprar o acesso a um camarote. Confira:

1. Compre ingressos e abadás de lojas oficiais. Evite comprar na mão de atravessadores (cambistas). As lojas oficiais são fiscalizadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e é mais seguro comprar por lá. Evite produtos falsos.

2. Guarde comprovantes e prints da compra. Na hora de comprar o camarote, bloco ou serviço, guarde todos os comprovantes possíveis. Desde os anúnicos das ofertas (se é all inclusive, open bar), até as notas fiscais. As informações são importantes, caso haja algum descumprimento.

3. Cuide do orçamento doméstico. O consumidor deve consumir de forma consciente, sem comprometer o orçamento doméstico.

4. Fique de olho nas reclamações comuns. As reclamações dos consumidores costumam ser de descumprimento do que foi ofertado, seja marca de bebida, seja produto vencido. Preste atenção também ao horário do camarote.

5. Denuncie. Utilize o aplicativo Procon BA Mobile para realizar qualquer denúncia à Superintendência. Há opção para anexar fotos de provas, por exemplo. O aplicativo está disponível para Android e iOs.