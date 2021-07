Vai ferver! Brasil e Argentina duelam pela final da Copa América

Brasil e Argentina farão a final da Copa América neste sábado (10), às 21h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Além da rivalidade evidente e recheada de história entre as duas equipes sul-americanas, em campo estarão dois dos melhores jogadores do mundo na atualidade: Neymar e Messi. Será o quinto confronto entre eles pelas suas seleções, o primeiro em uma grande decisão.

Até agora, o duelo entre os donos da camisa 10 de Brasil e Argentina foi marcado por três amistosos e uma partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Nos dois primeiros, o craque da albiceleste levou a melhor. Já nos dois últimos, o time verde e amarelo contou com o talento de Ney para superar os rivais.

Entre 2017 e 2019, Brasil e Argentina se encontraram em quatro oportunidades. Em três delas, no entanto, Neymar não pôde estar presente por causa de lesões. Messi, por sua vez, desfalcou a sua seleção em apenas um jogo, durante seu afastamento temporário da equipe após a eliminação para a França no Mundial da Rússia.

Já são quase cinco anos desde o último confronto entre Neymar e Messi por suas nações. Sendo assim, aumentam ainda mais as expectativas quanto à performance dos dois na grande decisão no Maracanã.

O reencontro entre Neymar e Messi foi comemorado pelos dois amigos, afinal, eles construíram juntos uma história de títulos com a camisa do Barcelona. O brasileiro fez questão de apontar sua admiração pelo argentino. “Messi é o melhor jogador que já vi jogar. É um grande amigo que tenho. Só que estamos em uma final, somos rivais, quero vencer e trazer esse título. É o meu primeiro também. Sei que o Messi está há muitos anos buscando seu primeiro título com a seleção. E todas as vezes que não estive no torneio, e a Seleção não estava, eu torcia por ele. Mas agora é o Brasil”.

Messi, como sempre, adotou um tom discreto. Mesmo assim, aproveitou a chance para elogiar o brasileiro. “O Brasil com o Neymar vai ser muito difícil. Conhecemos seu potencial, do que Ney faz individualmente”, lembrou. O argentino vive uma das melhores fases da carreira com a camisa do seu país. Na atual Copa América, participou de 80% dos gols do time: quatro gols e cinco assistências.

Os números do hermano fazem o técnico Tite ficar preocupado. Perguntado como faria para tentar parar o camisa 10 argentino, ele tentou descontrair. “Se tu disser como faz para marcar o Neymar, a gente abre como marca o Messi também. Eu sei, mas não vou dizer. A gente não neutraliza, a gente diminui ações do adversário”, resumiu.

Campanhas

Os rivais fizeram campanhas semelhantes até a final. O Brasil, por exemplo, se classificou como líder do Grupo B, com 10 pontos: três vitórias e um empate. Nas quartas de final, passou pelo Chile ganhando por 1x0 e, na semi, bateu o Peru pelo mesmo placar.

Com três triunfos e um empate, a Argentina também fez 10 pontos e terminou como líder do Grupo A. Na fase seguinte, não encontrou dificuldade e passou com vitória por 3x0 sobre o Equador. Na semifinal, contudo, empatou em 1x1 com a Colômbia nos 90 minutos e só levou a melhor na disputa por pênaltis: 3x2.

Ao todo, a Seleção Brasileira marcou 12 gols e sofreu apenas dois. A Argentina balançou as redes 11 vezes e foi vazada em três oportunidades.



Duelos entre Neymar e Messi pelas seleções:

17/11/2010 - Argentina 1x0 Brasil (Amistoso)

Em partida realizada no Catar, a seleção argentina venceu a brasileira com gol de Messi. Mano Menezes era o técnico à época e Neymar era apenas um garoto de 18 anos que surgia no Santos ao lado do meia Paulo Henrique Ganso.

9/6/2012 - Argentina 4x3 Brasil (Amistoso)

As seleções mediram forças nos Estados Unidos. Mais uma vez, Messi brilhou e marcou três gols contra o Brasil, com Fernandes fazendo o quarto dos hermanos. Oscar, Hulk e Rômulo balançaram a redes para o time canarinho em um jogo com três viradas de placar. O treinador ainda era Mano Menezes.

11/10/2014 - Brasil 2x0 Argentina (Amistoso)

Brasil e Argentina fizeram o Superclássico das Américas no estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, na China. Quem esperava que Neymar ou Messi decidissem o jogo se surpreendeu com o desfecho porque quem marcou duas vezes foi Diego Tardelli, em alta no Atlético-MG. Dunga era o comandante. O goleiro Jefferson defendeu um pênalti do craque argentino.

11/11/2016 - Brasil 3x0 Argentina (Eliminatórias)

Em um confronto que tinha mais peso do que os anteriores, as seleções se enfrentaram no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Diante de mais de 53 mil espectadores, o Brasil não deu chances à Argentina e bateu os rivais com gols de Neymar, Paulinho e Philippe Coutinho, já sob o comando de Tite.

Ficha técnica: Brasil x Argentina - Final da Copa América 2021

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Everton Cebolinha, Neymar e Richarlison. Técnico: Tite

Argentina: Emiliano Martínez, Molina, Otamendi, Pezzella e Tagliafico; Guido Rodríguez, Lo Celso e De Paul; Messi, Lautaro Martínez e Nicolás González. Técnico: Lionel Scaloni

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Esteban Ostojich, auxiliado por Carlos Barreiro e Martín Soppi (Trio do Uruguai)

Horário: 21h (de Brasília)

Transmissão: SBT e ESPN Brasil