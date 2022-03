'Vai me assombrar pra sempre', diz mãe que teve bebê morta por namorado que conheceu online

A pequena Nusayba Umar, de apenas 16 meses de vida, passou pelas "mais horríveis experiências" nas mãos do namorado de sua mãe que a sacudiu até a morte em setembro de 2019, em Londres, Inglaterra.

O criador de cães Kamran Haider, 40 anos, conheceu Asiyah Amazir, mãe da bebê, em um site de relacionamentos, apenas cinco semanas antes de matar sua filha. Em julgamento realizado nesta segunda-feira (28), ele foi considerado culpado pelo assassinato, segundo informações do "The Mirror".

"Eu nunca vou esquecer os eventos que levaram à morte de Nusayba enquanto eu viver. Eu me lembro vividamente das coisas que ela sofreu e aquele barulho que ela fez no último dia de sua vida vai me assombrar para sempre", declarou Asiyah durante o julgamento.

A mãe e sua filha haviam se mudado para a casa de Kamran para ajudar com seu negócio de criação de cães. No início, ela conta que não tinha preocupações reais com o comportamento do namorado - embora ele pudesse ser "áspero" e "verbalmente agressivo". Mas quinze dias antes do ataque fatal, sua filha sofreu um ferimento na cabeça enquanto estava sob os cuidados de kamran. Desde então, ele teria passado a se tornar cada vez mais ameaçador para a mãe e filha.

No dia do assassinato de sua filha, Asiyah conta que ouviu a menina chorando e seu namorado mandando ela "calar a boca", seguindo pelo som de um tapa. A mãe diz que a bebê não parecia ter ferimentos externos, mas notou que ela "não parecia ela mesma".

Devido à extrema força com que foi sacudida, a criança teve sérios danos cerebrais e convulsionou. Asiyah saiu correndo com a filha no colo para conseguir ajuda. Quando os paramédicos chegaram, ela disse que a menina adoeceu em um ônibus, mais tarde ela revelou ao júri que mentiu porque estava com medo do namorado.

"Eu nunca vou vê-la crescer, ouvir sua primeira frase completa, ver seu primeiro dia na escola, a queda de seu primeiro dente, sua primeira birra e todos os outros belos marcos que uma mãe testemunha ao longo da vida de seus filhos", desabafou Asiyah.

Apesar de considerado culpado, a Juíza responsável pelo julgamento adiou a sentença de Kamran até 30 de março, afirmando que acusado recusou a comparecer à sua audiência e que gostaria que ele esteja presente na próxima.