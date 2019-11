'Vai para um programa que te mereça', diz Fontenelle a Lacombe ao vivo

O clima ficou estranho no Aqui na Band da terça-feira (19), durante uma participação por telefone da atriz e apresentadora Antonia Fontenelle. Ela falava do vazamento de um áudio em que aparece criticando Otaviano Costa e Flávia Alessandra, mas aproveitou para dizer que o âncora do matinal, Luís Ernesto Lacombe, deveria sair de lá. "Sai desse programa e vai pra um que te mereça", aconselhou.

Lacombe claramente ficou desconcertado pela sugestão e interrompeu a fala de Fontenelle. "Antonia, aí não. Eu vou pedir para você não falar isso. Vamos conversar sobre o tema?", respondeu.

A conversa foi retomada e Fontenelle ficou mais três minutos no ar, com Lacombe aparentando estar incomodado durante todo período.

Quando acabou o papo, o apresentador falou ao público para dizer que não se sente infeliz no programa. "Só para dizer que eu estou muito feliz no Aqui na Band, tá? Muito feliz como todos vocês", acrescentou, falando também para o blogueiro Nathan Lilja, conhecido como Nana Rude.

O blogueiro falou que a equipe é "muito feliz" tendo Lacombe com eles.

Fontenelle rebate

Depois da repercussão do caso, Fontenelle apareceu no Instagram afirmando que quer que sua opinião seja respeitada. "O programa é horroso. Vou manter minha opinião e vocês têm que respeitar a minha opinião. Vocês estão acostumados a serem hipócrias. Eu não sou hipócrita. Não vejo motivo nenhum para essa confusão", afirmou.

Ela também disse que tinha combinado de falar no programa "só com ele" e prometeu que amanhã irá explicar porque não falaria com Silvia Poppovic ou Nana Rude. "Só estou falando por respeito ao Lacombe, que veio ao programa, que é um lorde, um gentleman, e é uma pessoa que eu falaria sobre qualquer assunto".

Ela também minimizou as notícias e comentários sobre o áudio vazado, em que aparece falando mal do programa que Otaviano Costa criou no Youtube. No primeiro episódio, ele entrevistou a mulher, Flávia Alessandra, desafeto de Fontenelle por conta de uma disputa judicial envolvendo a filha de Flávia, Giulia Costa, em relação à herança do diretor Marcos Paulo, marido de Fontenelle e pai de Giulia. "Não falei nada demais".