Vai percorrer os 8 km até o Bonfim? Veja os cuidados que você precisa ter

Já diz o velho ditado que, quem tem fé, vai a pé. Mas é preciso adotar alguns cuidados importantes com a saúde para percorrer os oito quilômetros do cortejo da Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (16). O sol forte durante as horas de caminhada pelo trajeto que vai da Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, até a Colina Sagrada, no Bonfim, pode provocar transtornos.

Para melhor assistir os fiéis, baianos e turistas, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), montou uma operação para atendimento com um módulo assistencial que ficará ao lado da Colina Sagrada e funcionará das 7h às 21h, em caso de eventualidades. Além disso, duas ambulâncias vão acompanhar todo o trajeto do cortejo. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Barris, San Martín e 16º Centro ficarão na retaguarda para dar suporte. Dicas de como se preparar para essa maratona foram preparadas pelo coordenador de Urgência e Emergência da SMS, Ivan Paiva.

Segundo Paiva, pessoas portadoras de doenças crônicas precisam redobrar os cuidados. “É necessário consultar o médico e pegar uma autorização antes de participar de trajetos como esse. É preciso saber se tem condição física para participar da festa”, assinala, lembrando da importância de fazer uso das medicações, caso seja aquele paciente que toma remédios diariamente.

Sol e proteção à pele – Com as altas temperaturas do Verão, o recomendado pelo médico é garantir a proteção da pele dos raios ultravioleta com uso do protetor solar, chapéus, bonés e óculos. Paiva lembra que é preciso reforçar a aplicação do bloqueador, caso a pessoa permaneça por muitas horas exposta ao sol.

A caminhada vai exigir dos fiéis e turistas muita hidratação, afinal, para percorrer os oito quilômetros da festa, é necessário estar bem preparado e beber bastante água ao longo do percurso.

Selecione o que comer - Antes de seguir para a lavagem, é fundamental uma alimentação balanceada. De acordo com o coordenador, uma dica é o consumo de alimentos leves e ricos em água. É recomendado evitar produtos ricos em sódio e refeições mais pesadas.

Use sapatos confortáveis e roupas leves - Devido ao longo percurso e ao forte calor, os fiéis que forem subir a Colina Sagrada precisam usar roupas e calçados confortáveis.

Alguns cuidados devem ser tomados em relação ao uso de bebida alcoólicas. Se for beber, é fundamental usar uma quantidade moderada para evitar alguns transtornos. Caso for dirigir, o recomendado é não beber para garantir a segurança de todos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), órgão vinculado à Secretaria de Saúde (SMS), estará com um posto móvel no Largo do Bonfim. As pessoas que necessitarem de assistência médica durante o trajeto devem ligar para o 192 e especificar a localização e a situação. Ambulâncias estarão disponíveis