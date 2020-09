'Vai sofrer pelo resto vida', disse pai à ex-mulher antes de matar filho de 3 anos

Um homem de 24 anos - que é acusado de matar o próprio filho, de 3 anos, em Betim (MG), no último dia 7 de setembro - desejou à mãe da criança, minutos antes do assassinato, que ela “sofra pelo resto da vida”.

A mensagem foi transmitida pelo criminoso à ex-companheira por meio de um aplicativo de mensagens. O fato foi contado pelo delegado Leonardo Mota, da Polícia Civil do estado (PCMG), ao portal Metrópoles.

“Após a mensagem, ele agrediu o filho com a faca e depois tentou se matar. A mãe dele [do suspeito], que estava na casa, viu a criança já caída no chão, e ele se golpeando com a faca”, disse o delegado.