Vai ter buzu! Prefeitura garante acordo e greve prevista para segunda (7) é suspensa

Depois de mais de 24h de negociações mediadas pelo Prefeito de Salvador, Bruno Reis, rodoviários e empresários fecharam acordo e a greve, prevista para esta segunda-feira (7), foi suspensa. O anúncio foi feito neste domingo (06) pela Prefeitura de Salvador.

A categoria, de acordo com a prefeitura, garantiu um reajuste de 7,59%, que começa a ser pago em junho e terá uma segunda parcela paga daqui a 120 dias. Essa era a principal reivindicação dos trabalhadores.

Procurado, o Sindicato dos Rodoviários, no entanto, afirmou por meio de nota que o resultado da negociação não foi o ideal e que o acerto foi definido com o intuito de evitar a greve. "A categoria entende que o desfecho não foi dos nossos sonhos, mas sim um acordo que contempla de maneira respeitosa aos rodoviários, tendo coerência nas tentativas de conciliação, procurando evitar ao máximo a greve que foi suspensa", escreveu.

O acordo também definiu que o pagamento das horas extras reinvindicado pelos rodoviários tivesse prazo reduzido de um ano para seis meses. Presidente do sindicato, Hélio Ferreira disse que o acerto é melhor que a maioria dos reajustes definidos em outros estados. "Uma proposta que para os trabalhadores é a melhor possível. Acho que é a melhor proposta que fizemos no momento, tenho certeza que vai ser uma das melhores do Brasil. Em Belo Horizonte, os rodoviários fecharam um reajuste com 4% e, em Belém, apenas 2%. A gente sai daqui hoje com uma vitória", declarou.

A gestão municipal falou sobre o resultado das negociações e salientou que sua participação como conciliadora ocorreu para redução de danos à cidade por conta das ameaças de greve. "A Prefeitura vem fazendo todos os esforços para intermediar o diálogo entre rodoviários e empresários e garantir que o sistema de transporte siga prestando o serviço da melhor forma possível, evitando prejuízos para a cidade e, principalmente, para a população", informou.

