Vai um caruru aí? Iguaria deve se tornar Patrimônio Imaterial da Bahia

Bahia, a terra dos patrimônios imateriais. Assim define o Ministério do Turismo do Brasil. E mais um deve entrar nessa lista: o caruru. O Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do Conselho Estadual de Cultura (CEC) deu início, nesta terça-feira (27), ao processo de registro da comida de São Cosme e Damião como Patrimônio Imaterial do Estado da Bahia. A iguaria feita à base do quiabo vai se juntar a outros patrimônios baianos, como a Festa do Senhor do Bonfim, a Capoeira, a Roda de Samba do Recôncavo Baiano e o Acarajé.

Além do quiabo, o camarão seco e o dendê não podem faltar para se fazer um bom caruru. A “baba”, que pode assustar quem não conhece o prato, faz até um charme para quem já é apaixonado pelo sabor da comida. Na tarde de terça, o cheiro do caruru servido para quem acompanhou o evento tomou conta da sede do Conselho Estadual de Cultura, no bairro do Canela. A comida é tão sagrada que deixou de ser só um prato para virar um acontecimento, sendo sinônimo de fartura e ancestralidade.

Com muita música, a cerimônia serviu um caruru completo, com arroz, xinxim de galinha, vatapá, milho branco, feijão fradinho, feijão branco, farofa, acarajé, abará, banana-da-terra frita, rapadura e os roletes de cana, alimentos que representam orixás das religiões de matrizes africanas. O presidente do conselho, Tatá Ricardo, ressaltou a importância de fazer o caruru no dia de Cosme e Damião em um evento tão grandioso para a cultura baiana. “É dia de festa na Bahia. O dia 27 de setembro é o mais esperado do ano, o dia da alegria e de celebração dos santos gêmeos”, disse.

“Abrimos o processo de forma oficial de registro especial que tornará a festa do caruru de São Cosme e Damião como Patrimônio Imaterial do Estado da Bahia. É uma ação que vislumbra a necessidade de aplicar as políticas de salvaguarda a essa manifestação centenária, histórica e que é tão importante para a identidade do povo baiano”, acrescentou.

Enquanto para a Igreja Católica as figuras de Cosme e Damião são cultuadas e comemoradas no dia 26 de setembro, no Candomblé e na Umbanda são celebrados no dia 27. Na religião de matriz africana, os irmãos representam os dois orixás Ibejis, filhos gêmeos de Iansã e Xangô. Pai Pote, do terreiro Ilê Axé Oju Onirê, localizado em Santo Amaro, cidade no Recôncavo da Bahia, também estava no local e ressaltou que reconhecer o caruru como patrimônio é manter a tradição do povo preto viva.

“O reconhecimento do caruru como patrimônio imaterial tem uma importância não só para a cultura afro-brasileira, mas para todo o Brasil, em especial para a Bahia. Esse movimento resgata a cultura e a ancestralidade do povo preto que lutou, e ainda luta, contra o racismo e a intolerância religiosa”, destacou pai Pote.

Próximos passos

Após ser realizado, o processo de abertura do registro para tornar o caruru Patrimônio Imaterial da Bahia será submetido para estudo e construção de um dossiê no Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). Quem explica como funciona esse processo é o diretor-geral da autarquia, João Carlos de Oliveira. Segundo ele, os pedidos de registro especial de bens culturais de natureza imaterial devem ser pautados na preservação de manifestações cuja continuidade histórica, referência cultural, singularidade, dinâmica e risco possuam relevância para a memória, identidade e formação da sociedade baiana.

“A gente vem percebendo que algumas tradições estão se transformando e algumas estão se esvaindo, mas precisamos manter essa cultura do caruru de Cosme e Damião viva. Agora vamos fazer um trabalho muito grande de pesquisa e montar um dossiê para entender realmente como que o caruru vai ser declarado como Patrimônio Imaterial”, explicou.

Aniversariante do dia, a Ebomi Nice de Oyá, madrinha vitalícia do bembé do mercado, completou 80 anos e comemorou durante o evento. Para ela, que sempre realizou caruru no dia de Cosme e Damião, já estava mais que na hora de transformar a comida em Patrimônio Imaterial da Bahia.

“O caruru chama todo mundo, é união. É meu aniversário e é minha maior felicidade comemorar aqui, porque faço caruru desde que me conheço por gente. A produção dessa comida é linguagem, é uma das festas mais importantes e tradicionais dos terreiros, por isso é importante fazer a preservação”, ressaltou.

