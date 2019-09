Vaiado, Neymar faz golaço nos acréscimos e garante vitória do PSG

Para o bem e para o mal, Neymar foi o nome da vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0 sobre o Strasbourg, neste sábado (14), pelo Campeonato Francês. Em seu retorno ao time parisiense, o craque brasileiro foi vaiado e hostilizado pelas torcidas organizadas antes, durante e depois da partida, mas não se intimidou e marcou um golaço nos acréscimos que garantiu o triunfo de sua equipe.

gosto quando o neymar deixa todo mundo calado pic.twitter.com/sjIctKW5Hw — Leandro ???????? (@leandroalbuqm) 14 de setembro de 2019

Xingado a cada vez que pegava na bola, Neymar pareceu não ter sentido as críticas da torcida e nem a falta de ritmo de jogo. Sem sucesso nas negociações para o seu retorno ao Barcelona, ele atuou nos amistosos da seleção brasileira contra Colômbia e Peru na última semana, mas pelo PSG não entrava em campo desde o dia 11 de maio. Neste sábado, foi titular e jogou os 90 minutos.

As organizadas prepararam uma recepção bastante hostil a Neymar no Parque dos Príncipes. O pai do jogador também foi alvo dos protestos. As vaias foram mais intensas durante o primeiro tempo, etapa em que o PSG pouco fez. Praticamente todos os lances de perigos passavam pelos pés de Neymar.

Desse modo, o brasileiro mostrou que não se abalou com o ambiente desfavorável. Até mesmo faixas ofensivas com o nome de seu pai não o incomodaram. Pelo contrário, pareceu ter dado mais ânimo a ele. "Neymar Sr., venda seu filho na Vila Mimosa!", dizia em português uma faixa estendida no estádio em referência a uma zona de prostituição no Rio de Janeiro. Ela foi recolhida minutos depois.

Outra faixa exibida pelos torcedores dizia: "Seu nome na Torre Eiffel, seus milhões em conta, suas noitadas open bar: Bem-vindo ao inferno, Calimero (personagem de desenho animado conhecido por ser infeliz e reclamar muito)".

Depois de receber muitas vaias e xingamentos, Neymar foi premiado pela insistência e fez parte da torcida mudar seu comportamento ao brilhar no final da partida.

O camisa 10, que tinha feito o goleiro fazer grande defesa e quase marcado um gol olímpico - a bola acertou a trave - enfim pôde comemorar. Ele recebeu cruzamento da esquerda e acertou um lindo voleio, de esquerda, para garantir o triunfo do time de Paris e causar sentimentos distintos nos torcedores, de modo que as organizadas continuaram vaiando, mas boa parte dos apoiadores aplaudiu.

Na comemoração do gol, Neymar colocou a bola dentro da camisa e fez o famoso gesto de gravidez. No último lance da partida, o brasileiro ainda balançou a rede outra vez, mas o lance foi invalidado com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo) por impedimento de Di Maria.

O jogo também marcou a estreia de Icardi com a camisa do novo clube. O atacante italiano entrou aos 18 minutos do segundo tempo e teve atuação discreta. O dia era mesmo de Neymar.

O triunfo manteve o time de Paris na liderança do Campeonato Francês, com 12 pontos.