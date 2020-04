Vale-alimentação para estudantes pode ser retirado qualquer dia da semana

A retirada do vale-alimentação estudantil, que está sendo entregue pelo Governo do Estado em Salvador e mais 21 municípios do interior, no valor de R 55 por estudante, vem gerando filas e aglomeração em frente a unidades da Cesta do Povo, em Salvador, sobretudo na loja do Ogunjá. Mas, o governo do estado informou que o vale pode ser retirado em qualquer dia da semana e enquanto durar o período de suspensão das aulas, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) reforça a orientação para que vá ao supermercado (Assaí e Cesta do Povo e suas lojas credenciadas) apenas uma pessoa: o estudante, o pai, a mãe ou o responsável, cujo CPF está cadastrado na escola, e que esta ida seja planejada para evitar aglomerações.

“É importante que as pessoas entendam a necessidade de evitar aglomerações. Todos os estudantes da rede estadual de ensino irão receber o benefício. Só no primeiro dia foram atendidos 28.500 estudantes nos supermercados. Então, é importante verificar um melhor momento para ir ao supermercado, quando estiver menos movimentado; verificar os decretos que limitam a entrada nos supermercados; usar a máscara de proteção individual; manter a distância de um para o outro; e evitar levar crianças”, recomendou o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues.

Segundo ele, há equipes da SEC em todas as lojas para dar suporte aos estudantes, às mães, aos pais ou aos responsáveis sobre a retirada do vale-alimentação.

Outra recomendação é para que, antes de ir ao supermercado, seja confirmado se o CPF já está cadastrado. Para isto, basta ligar para a escola onde o estudante está matriculado, para o número 0800 284 0011 ou verificar pelo Sistema Siadiante no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br). Por estes meios, também é possível saber se é para ir na Rede Assaí ou na Cesta do Povo e suas lojas credenciadas.

Documentos necessários

Para a retirada do vale-alimentação, é preciso levar o CPF cadastrado e um documento de identificação com foto do estudante. Se o vale for ser retirado por outra pessoa, a mesma deve levar os documentos do estudante e apresentar sua documentação pessoal, que pode ser qualquer documento de identidade com foto e, se tiver, também o CPF.

Com o vale, podem ser adquiridos alimentos como, por exemplo, carne, frango, ovos, feijão, arroz, macarrão, leite e café.

A medida do Governo da Bahia beneficiará 800 mil estudantes em todo o Estado. Para adiantar a entrega dos alimentos, nesta primeira etapa, o vale-alimentação está sendo distribuído nos supermercados para 284 mil estudantes.

Para os municípios onde não têm essas redes de supermercado, os estudantes receberão um cartão alimentação, que será enviado para a escola. A SEC divulgará, até a próxima sexta-feira (24), a data da entrega, bem como os locais e estabelecimentos comerciais credenciados. A ação totaliza investimentos de R$ 44 milhões de recursos do Estado.