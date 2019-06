Vale do Paraíba realiza Festival do Café com a participação de 12 fazendas históricas

Rio das Flores, Vassouras, Barra do Piraí, Conservatória, Valença e Paty do Alferes serão algumas das cidades que vão receber o 17º Festival Vale do Café 2019. O evento acontece entre 18 e 28 de julho e terá a participação de 12 fazendas históricas do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro.

O festival oferece os concertos exclusivos, os sabores da gastronomia local e a oportunidade de visitar alguns dos mais importantes patrimônios históricos da região. Estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que a cada 1 real investido no evento garante para a economia local mais de 5 reais. A rede hoteleira das cidades que acolhem o Festival Vale do Café registra 100% de ocupação durante o evento.

Os concertos ocorrem nos dois últimos finais de semana do mês de julho (de 19 a 21 e de 26 a 28) e incluem atrações como Rosana Lanzelotte, Leo Gandelman, Turibio Santos, Victor Biglione, Wagner Tiso, Zé Paulo Becker e grupo Semente, entre tantos outros.

Nesta edição, o Festival Vale do Café relembra os 65 anos de ausência de Villa-Lobos e 25 anos sem Tom Jobim.

A população da região e turistas terão uma programação gratuita de concertos. Para os apaixonados pela música, de todas as idades, o Festival Vale do Café inclui ainda em sua programação cursos gratuitos de voz e instrumentalização. Turistas de outras regiões do Brasil podem aproveitar as promoções de passagens imperdíveis para o Rio de Janeiro, de onde é possível visitar as cidades que vão sediar o festival.