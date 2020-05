Valec e Exército assinam contrato para obras da Fiol em 60 dias

A Valec, empresa federal responsável pela construção de ferrovias, e o Exército estabeleceram um prazo de 60 dias para a assinatura do contrato que permitirá a participação da força terrestre nas obras de implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. De acordo com a Valec, a expectativa é que as obras sejam retomadas no início de agosto.

As tratativas aconteceram na última quarta-feira (27), em uma reunião no Quartel General do Exército, em Brasília. Durante o encontro, foi definido que a corporação assumirá o trecho 1 do Lote 6, entre as cidades de Correntina e Santa Maria (BA).

Nesta primeira fase, o Batalhão de Engenharia do Exército deverá executar aproximadamente 20 quilômetros da obra. Com a parceria, o Exército voltará a fazer parte da construção de uma grande ferrovia no Brasil após 25 anos. A última participação ocorreu na construção da Ferroeste, entre os anos de 1993 a 1995.

O general Claudio Coscia Moura, chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército, considera que a participação da instituição na Fiol será essencial para a infraestrutura do país.

“Tenho certeza de que essa será uma grande parceria, além de muito importante para o fortalecimento da tropa na participação de obras ferroviárias. Estamos ansiosos para contribuir com o desenvolvimento do Brasil”, ratificou.

O diretor-presidente da Valec, Andre Kuhn, acredita que a entrada do Exército dará ainda um novo ritmo à execução dos trabalhos, além de ajudar na capacitação da tropa de Engenharia.

“Essa participação será essencial para o cumprimento das metas de conclusão da Fiol”, pontuou.

O secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcello da Costa, ressaltou o empenho do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em fazer com que as obras sejam retomadas com a maior brevidade.

“A decisão já foi tomada, e faremos todo o possível para agilizar o início. O Ministério e a Valec estão empenhados em viabilizar esse processo”, ressaltou.

Na próxima segunda-feira, 1º de junho, haverá nova reunião entre as equipes técnicas da Valec e do Exército para dar continuidade à discussão sobre o detalhamento do projeto e o plano de execução das obras.

Em visita ao canteiro de obras na semana passada, Tarcísio de Freitas anunciou que o Exército iria assumir parte das obras da Fiol. O ministro visitou trechos do empreendimento junto ao secretário Executivo da pasta, Marcelo Sampaio, e o diretor-presidente da Valec Engenharia, André Kuhn, acompanhado por técnicos das instituições.