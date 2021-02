Valéria tem mais um assassinato e chega a cinco mortos em apenas dois dias

Após o bairro de Valéria registrar uma quarta-feira de violenta, com quatro mortos, a região registou mais um homicídio nesta quinta-feira (4). A vítima foi Evandro Costa dos Santos, 36 anos, baleado na Rua da Boca da Mata, nas imediações da Unidade de Pronto-Atendimento do bairro. A 3ª Delegacia de Homicídios (Bahia de Todos os Santos) investiga a morte.



Procurada, a Polícia Civil disse que a Secretaria da Segurança Pública (SSP) determinou que o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco) "atuem em conjunto e com celeridade nas cinco últimas ocorrências de homicídios em Valéria que, segundo apuração inicial, têm relação com o tráfico de drogas".



De acordo com os moradores, todas as cinco vítimas foram mortas a tiros em regiões do bairro onde atualmente está acirrada a disputa pelo controle total do tráfico de drogas entre as facções Katiara e Bonde do Maluco (BDM).

Ainda segundo eles, o bairro está em guerra desde novembro do ano passado, quando o traficante Jho, integrante da Katiara, foi sequestrado e morto por homens armados ligados ao BDM. Jho estava no Penacho Verde, área de atuação da Katiara, quando foi sequestrado por integrantes do BDM da Palestina, que também atua em algumas localidades de Valéria. O corpo dele foi encontrado na estrada. Desde então, o bairro vive em guerra.



Boca da Mata

O corpo de Evandro foi localizado por volta das 21h desta quinta. De acordo com a Polícia Militar, policiais da 31ª Companhia Independente da PM (Valéria) foram acionados após receberem uma denúncia com a localização do corpo de um homem vítima de disparos de arma de fogo, na via principal da rua Boca da Mata, no bairro de Valéria, na noite de quinta.

No local, a guarnição constatou o fato, isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), que procedeu realizando a perícia e remoção. Autoria e motivação que são desconhecidas serão investigadas pela Polícia Civil.

A Polícia Militar disse ainda que já intensificou o policiamento através do emprego de guarnições da 31ª CIPM e o apoio de equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Grupamento Aéreo (Gaer), da Rondesp BTS e de unidades ordinárias componentes do orgânico da Baía de Todos os Santos (BTS), que ocuparam o local e estão realizando rondas e abordagens na região.