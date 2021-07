Valeu, Silvana! Brasileira é derrotada para nº1 do mundo e está fora da Olimpíada

Silvana Lima lutou, mas não conseguiu superar a havaiana Carissa Moore e foi eliminada nas quartas de final da Olimpíada de Tóquio. Com a derrota, o surfe feminino se despede do mar japonês sem medalhas, já que a também brasileira Tatiana Weston-Webb caiu na fase anterior.

Cearense, Silvana foi derrotada por 14.26 x 8.30. Número 1 do ranking mundial e tetracampeã do mundo, Moore se impôs do início ao fim da bateria com ondas de 4.67 e 3.33 logo no começo do circuito. Por sua vez, Silvana começou com um 3.80, seguido de 0.63.

O local onde as duas competidoras iniciaram a bateria foram decisivos. Silvana optou em ir para um local onde as ondas estavam maiores, mas extremamente irregulares. Por sua vez, Carina Moore pegou uma região com ondas menores e melhores.

O começo acabou sendo determinante também pela calmaria no mar de Tsurigasaki. Carina ainda pegou uma direita de longe alcance, recebendo 6.33 do júri. Silvana só conseguiu sua primeira boa onda quando faltava pouco menos de 10 minutos para o fim da bateria, tirando um 4,50 que a deixou a um 6.50 da virada.

Não daria muito tempo de sonhar: Carissa encerrou mostrando suas credenciais e surfou uma onda que rendeu 7.93 na avaliação dos juízes e liquidou a fatura. Era o fim da linha para a brasileira.

As semifinais femininas terão Bianca Buitendag (África do Sul) x Caroline Marks (EUA) à 1h desta terça. Já na outra semi, à 1h36, Carissa Moore aguarda a vencedora de Amuro Tsuzuki (Japão) x Sally Fitzbibbons (Austrália), que se enfrentam neste momento.