Valores a receber: maior parte do público tem apenas até R$ 1 'esquecido' nos bancos

Apesar do valor aparentemente alto, um total de R$ 3,28 bilhões, na primeira fase do Sistema de Valores a Receber (SVR), a maior parte do público, 13,8 milhões de CPFs, tem até R$ 1 apenas para resgatar. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (14) pelo Banco Central, confirmando que 27,3 milhões de pessoas poderão pegar de volta recursos “esquecidos” nos bancos.

O maior grupo de beneficiados é da faixa entre R$ 1,01 e R$ 10,00, totalizando 8,7 milhões de pessoas. Na sequência, 6,6 milhões têm entre R$ 10,01 e R$ 100 para receber. Há ainda 2,7 milhões de pessoas que têm entre R$ 100,01 e R$ 1000 esquecidos nos bancos.

Para 364,8 mil pessoas, o montante a ser recebido varia de R$ 1000,01 a R$ 10 mil. Outros 36 mil CPFs têm entre R$ 10.000,01 e R$ 100 mil. Apenas 1,3 mil pessoas são beneficiárias de valores acima de R$ 100 mil, segundo o BC.

A consulta ao saldo foi liberada a partir do dia 7 de março, de forma escalonada. Para saber o valor a receber, basta acessar o site www.valoresareceber.bcb.gov.br na data e período previamente informados no dia da consulta. Para que seja solicitado o resgate, é necessário que o cidadão esteja cadastrado na plataforma Gov.br do governo federal.