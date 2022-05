'Vamos acabar perdendo turistas', diz Bruno Reis sobre violência

O clima de insegurança e os últimos assaltos podem afetar o turismo de Salvador, afirmou o prefeito Bruno Reis. Nesta sexta-feira (13), ele lamentou o assalto sofrido por uma tripulação da Gol em frente a um hotel.

"É lamentável [o assalto]. Todo o esforço que a prefeitura está fazendo, trazendo para a cidade novos equipamentos, Casa do Carnaval, Museu da Música, e um grupo ser assaltado na porta de um hotel, resultando em um cancelamento de um voo. Vamos acabar perdendo turistas e visitantes que infelizmente não têm mais segurança pra vir em nossa cidade", avaliou o prefeito.

Bruno cobrou uma ação mais efetiva do governo do estado, responsável pela segurança pública, sobre as últimas ocorrências. "Aonde nós vamos chegar? É essa é a pergunta a ser respondida. Falta o quê para punir os responsáveis por isso? Se vai em um restaurante tem assalto, no posto de gasolina, tem assalto, no hotel, tem assalto. Morreram também policiais. Infelizmente essa é a realidade da nossa Bahia", disse.

O prefeito disse ainda que o cenário de insegurança deve impactar nas eleições deste ano. "Do jeito que vai, a perspectiva é de que nos temos que ter um novo governador que possa resolver a questão da segurança da Bahia a partir do ano que vem", concluiu.