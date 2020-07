'Vamos buscar os dois canecos', diz Daniel sobre Baiano e Nordestão

Em menos de 24 horas o Bahia conseguiu se garantir na semifinal de dois torneios diferentes. Depois de vencer o Botafogo por 3x1, na noite do sábado (25), pelo Nordestão, o tricolor bateu o Fluminense de Feira, por 2x0, na tarde deste domingo (26), e avançou também no Campeonato Baiano.

Após o jogo, o meia Daniel comemorou o triunfo e afirmou que a meta do clube é ser campeão das duas competições.

"Foi um triunfo bom, a equipe jogou bem, de forma segura. Poderia ter ganho de mais, corrido menos perigo. Mas conseguimos o objetivo, que era classificar em primeiro. Seguimos nas duas competições e vamos buscar os dois canecos", disse Daniel.

Na semifinal do Baiano, o Esquadrão vai enfrentar o Jacuipense, que terminou a primeira fase do estadual na quarta colocação. A tabela com os dias e horários das partidas ainda vai ser divulgada.

Antes das decisões do Baiano, o tricolor tem confronto importante com o Confiança, pela semifinal da Copa do Nordeste. O duelo em jogo único acontece na próxima quarta-feira (29), em Pituaçu.