'Vamos melhorar muito', diz argentino Conti sobre chegada de Dabove ao Bahia

Os jogadores do Bahia correm contra o tempo para assimilar a filosofia do novo treinador Diego Dabove antes do próximo jogo, contra o Fluminense, segunda-feira (30). Um dos destaques da equipe, o zagueiro argentino Germán Conti deposita muita confiança na comissão técnica chefiada pelo seu conterrâneo e acredita que o time ficará mais sólido.

"Vamos melhorar muito. Eu acho que estamos em um momento que precisamos de todos. Ele (Dabove) vai escolher os jogadores que acha que são melhores para a equipe, colocando as suas ideias para que o time volte a ganhar. O grupo está muito bem, muito forte. Vamos trabalhar para isso, com as ideias do Diego. Não é conversar muito nesse momento, mas trabalhar e focar no jogo de segunda-feira", afirmou.

Por sinal, Conti é um dos poucos jogadores do Bahia que tiveram algum contato com Dabove antes da chegada do treinador ao clube. Quando defendia o Colón, clube que o revelou na Argentina, o zagueiro enfrentou o Godoy Cruz, então comandado por Diego.

Na época, o treinador levou a melhor e o Godoy Cruz venceu o Colón por 2x1. Segundo o zagueiro, uma das marcas das equipes treinadas por Dabove é a intensidade. "Treinador que gosta muito da intensidade. Uma equipe muito bem organizada, com boa saída de bola. Quase não lembro desse jogo, mas acho que foi um jogo intenso por parte deles, que acabaram vencendo no último minuto. Então, é um time que vai brigar até o fim. Temos uma semana cheia para continuar trabalhando, pensar somente no Fluminense e pensar em voltar a esse jogo", completou.