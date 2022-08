'Vamos sambar em cima do fascismo', diz Daniela Mercury sobre nova música

"Vamos sambar em cima do fascismo". É com essa frase que Daniela Mercury descreve seu novo lançamento: O Samba Não Pode Esperar. A canção é o primeiro single do novo álbum da artista, que deve ser lançado até o fim do ano.

O trabalho faz parte das comemorações pelos 30 anos de lançamento do álbum O Canto da Cidade, que consagrou a artista Daniela Mercury.

"O samba é nosso antídoto para todo tipo de mal. É nosso símbolo nacional. Esse samba é para mandar o fascismo embora. Quem ocupar a presidência da República depois dessas próximas eleições precisa ser um verdadeiro democrata. A democracia brasileira está por um fio. A liberdade não pode esperar", afirma Daniela.

A música entra em todas as plataformas de streaming nessa sexta-feira. Ela começou a ser escrita por Daniela Mercury durante a pandemia, no momento mais triste e impactante das milhares de mortes que assolaram o Brasil e destruíram famílias.

“Você é animal traiçoeiro, que anda em matilha e ataca por trás. Faz piada e gargalha da morte, como um bando de hienas sobre restos mortais. O Samba Não Pode Esperar É um samba contra o fascismo e a favor da democracia. O Brasil não pode ser sequestrado pelo autoritarismo. O sonho não pode esperar. O samba não pode parar. O futuro não pode esperar. O povo não pode calar. A liberdade não pode esperar. Vamos dar a volta por cima”, fala Daniela.

A canção ficou pronta no dia da leitura da carta pela democracia, realizada no último dia 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. Na ocasião, Daniela declamou, em primeira mão, os versos da música para a multidão que se aglomerava do lado de fora da Universidade.