'Vamos ter que rever o que aconteceu', alerta Bocão após derrota

O Vitória amargou mais um tropeço na Série B do Campeonato Brasileiro, o quarto seguido e o terceiro dentro de casa. Na tarde deste sábado (10), o rubro-negro perdeu para o Avaí por 2x1, no Barradão, e caiu mais uma posião na tabela até o momento. O Leão agora é o 11º colocado, com 18 pontos.

Após o jogo contra a equipe catarinense, que marcou a estreia do técnico Eduardo Barroca, os jogadores lamentaram mais um resultado negativo. São três derrotas e um empate nas últimas quatro partidas.

"É difícil falar nesse momento. Difícil ter que apontar coisas que aconteceram. Vamos ter que rever na semana o que aconteceu o mais rápido possível", afirmou o lateral direito Jonathan Bocão.

"Fizemos uma boa partida, mas o futebol é assim, é injusto. Criamos chances, mas não conseguimos fazer gols. É ter a cabeça no lugar", ponderou o atacante Vico.

O técnico Eduardo Barroca terá uma semana para ajustar o time. O Vitória só volta a campo no sábado (17), às 16h, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 16ª rodada.