'Vamos virar essa página', diz gerente de futebol do Bahia após derrota

O Bahia vive uma fase tão ruim na temporada que até mesmo o gerente de futebol, João Paulo Sanches, apareceu para dar explicações sobre o rendimento da equipe. Após a derrota por 1x0 para o Barcelona de Ilhéus, na noite desta quarta-feira (9), na Fonte Nova, o gestor fez um pronunciamento no qual lamentou as duas derrotas seguidas que o Esquadrão sofreu, mas afirmou que o clube está trabalhando em busca da recuperação.

"É um momento de dois insucessos que nós da diretoria de futebol estamos cientes do que está acontecendo no clube, estamos atentos a todos os atos, todos os jogos, todos os rendimentos, seja coletivo ou individual. Podemos garantir a vocês que vai servir de evolução, as análises, as propostas para o nosso futuro, o nosso ano, são sempre pautadas no dia a dia", iniciou ele.

"Somos sabedores da sequência que estamos enfrentando, cientes do elenco que temos, de tudo que temos que buscar. Toda ação gera uma reação, o nosso grupo de atletas é um grupo envolvido, grupo que se compromete a trabalhar, porém a resposta ao torcedor tem que ser de vitória. O triunfo tem que acontecer, as coisas têm que caminhar da melhor maneira possível, porém as análises são pertinentes. Seja no êxito, no insucesso, a diretoria não vai se calar, não vai se omitir, a nossa resposta vai ser sempre dada com muito conceito, muita sabedoria", completou.

João Paulo disse ainda que os resultados ruins têm causado indignação interna no tricolor e afirmou que correções no planejamento vão ser realizadas. Sanches foi contratado pelo Bahia em janeiro e desde então é o principal nome do departamento de futebol, sendo responsável pelo gerenciamento do elenco no dia a dia do clube e montagem do grupo para a disputa das competições.

"Esse momento do Bahia precisa ser um pouco mais direcionado, de maneira mais forte. O Bahia precisa de resultado, estamos cientes disso. O nosso departamento de futebol, comissão técnica, as reuniões são constantes, a nossa indignação com esses resultados sempre nos pautam nos próximos dias, e vamos virar essa página".

"Garanto ao torcedor que vamos em busca de mais êxitos e vamos colocar o Bahia onde ele merece. Seja na Copa do Nordeste, no Campeonato Baiano, e na sequência da Série B. Todos esses insucessos vão servir de parâmetro lá na frente. Infeliz de estar acontecendo neste momento, talvez feliz para as nossas correções lá na frente. As análises vão ser feitas com muito critério, muita sabedoria, para o bem maior do Bahia na temporada de 2022", finalizou.