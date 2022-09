‘Vamos voltar mais fortes’, diz Luva de Pedreiro cinco dias após anunciar fim da carreira

Cinco dias após anunciar o fim da carreira e apagar todas as publicações, o baiano conhecido como Luva de Pedreiro voltou a publicar neste domingo (18).

“Eu nunca estive sozinho, obrigado meu Deus. Vamos voltar mais fortes, a vida é uma aprendizado, segura a tropa”, escreveu.

Na imagem, ele aparece ajoelhado em um campo de terra ao lado dos amigos conhecidos como amigos, conhecidos como "Goleiro do Luva" e "Cruzador do Luva".

Em outro movimento em seu perfil, Luva de Pedreiro deletou o vídeo na qual prometia encerrar a vida pública na internet "para viver normal e sossegado".

“"Fala minha tropa. Todo mundo está pensando que fui hackeado, mas não fui hackeado. Eu que apaguei os vídeos mesmo e parei. Vou viver minha vida normal e sossegado daquele jeito. A equipe que estou é a melhor do mundo. É tudo gente boa e faz parte da minha família , mas essa foi uma decisão minha", contou na ocasião”, disse na terça-feira (13).

No mesmo dia, o ex-jogador de futsal Falcão, responsável por agenciar a carreira do influenciador desde junho deste ano, publicou uma mensagem de apoio ao influenciador. A mensagem diminuiu os rumores de que o fim da carreira de Luva estaria associado a questões com um novo empresário.



Veja: