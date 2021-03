Van será desfalque do Vitória na partida contra o Confiança

O lateral-direito Van será mais um desfalque do Vitória no duelo contra o Confiança, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo será neste sábado (27), às 16h, no estádio Paulo Barreto, Lagarto (SE).

Segundo a assessoria de imprensa do clube, o jogador será poupado, de acordo com o planejamento prévio da comissão técnica. Além disso, Van, que tem histórico de lesão na coxa, se queixou de cansaço muscular após o treino realizado na manhã desta sexta-feira (26).

O titular da posição será Raul Prata, recém-contratado pelo Leão. O atleta fez sua estreia no empate em 1x1 com o CRB, na última quarta-feira (24), e foi elogiado pelo técnico Rodrigo Chagas.

Além do lateral-direito, o treinador não poderá contar com Guilherme Rend e Vico, vetados pelo departamento médico. O volante passou por exame de imagem que constatou lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Já o atacante está com um edema no cotovelo, que dificulta que abra o braço esquerdo completamente. Com isso, Ygor Catatau e João Pedro devem ficar com as vagas.