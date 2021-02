Vândalos desligam energia e cidade perde todas as doses de vacina contra a covid-19

A cidade de Rio Bananal, localizada no norte do Espírito Santo, perdeu todas as suas doses disponíveis de vacinas contra a covid-19. De acordo com a prefeitura do município, vândalos desligaram o relógio de energia elétrica da sede de vacinação da cidade, o que acarretou na perda de 133 doses da CoronaVac.

As vacinas em questão seriam aplicadas em profissionais de saúde na segunda etapa da campanha de imunização. Rio Bananal tem 19 mil habitantes e recebeu um total de 479 doses; ou seja, cerca de 27% do total foi perdido com o desligamento do refrigerador.

Segundo Márcia Venturim, coordenadora de imunização de Rio Bananal, imunizantes contra outras doenças também foram perdidos por conta do ato de vandalismo, assim como medicações de alto custo e todos os testes de sangue para covid-19 que haviam sido coletados na quinta e sexta-feira da última semana.

"Estava cheia das vacinas, não só das vacinas de Covid-19, mas também todas as vacinas do município estavam sendo armazenadas aqui por segurança durante o feriadão e a temperatura dela já estava em 23 graus, totalmente estragado", lamentou Márcia.

A Prefeitura de Rio Bananal informou que o governo do Espírito Santo já foi informado sobre a situação e que um boletim de ocorrência foi registrado para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.